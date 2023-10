un bando per unire terzo settore e mondo della progettazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

I parametri tradizionali entro i quali le imprese e le organizzazioni hanno operato fino a oggi stanno cambiando in risposta alle diverse sfide che si sono presentate: dal caos climatico alla pandemia, dalle pressioni demografiche all’incertezza economica. Individuare quali strade intraprendere, sperimentare nuovi modi di ascolto delle esigenze delle persone e di risposta alle stesse può essere complesso e necessitare di investimenti importanti in termini non solo di risorse, ma anche e soprattutto di competenze da attivare. Il design per l’innovazione sociale, con i suoi metodi e strumenti, è quanto la cultura del progetto può fare per attivare, sostenere e orientare i processi di cambiamento attraverso il coinvolgimento attivo di attori diversi (cittadini, utenti, imprese e organizzazioni del settore pubblico e privato). Tale potenzialità è stata colta e sostenuta dal bando «Wonder. Sperimentazioni nel design per l’innovazione sociale» di Fondazione Compagnia di San Paolo, identificando il design come un asset caratteristico della competenza di Torino e cogliendo nell’intersezione tra la storica vocazione all’imprenditorialità sociale della città, la densità di capacità tecnologiche sul territorio e la presenza di importanti investitori finanziari orientati all’impatto sociale una leva strategica territoriale. Lo strumento ha fatto incontrare il mondo del terzo settore con quello della progettazione nell’ambito del design, perseguendo il duplice scopo di capacitazione degli enti del terzo settore e apertura di un nuovo mercato per i designer da un lato e generazione di un impatto positivo sui territori e le comunità di riferimento dall’altro. Fra i progetti elaborati da coppie inedite di designer ed enti del terzo settore vi sono interventi di riqualificazione di aree urbane marginali, creazione di prodotti e interventi sui processi organizzativi. Cinque le iniziative vincitrici del bando, a cui la Fondazione Compagnia di San Paolo ha devoluto 240mila euro. «Cortili in Azione - La bellezza come bene comune» risponde all’esigenza di riqualificare i cortiliscolastici rendonoli veri e propri spazi di comunità dei quartieri in cui si trovano. Una risposta concreta alle esigenze di utilizzo degli spazi cittadini. «Frassati FoodPrint» ha lavorato alla prototipazione di sistemi informatici che consentono alla cooperativa di misurare, aumentare e perfezionare l’impatto delle azioni di recupero alimentare e di sostenibilità ambientale. Il digitale al servizio di obiettivi concreti di welfare e sostenibilità. «GYGA - Green Young Gaming Ambassadors» apre un percorso rivolto a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 25 anni appassionati di gaming o interessati al mondo dei videogame per approfondire il tema della sostenibilità ambientale. «Limes - Da margine a cerniera» riqualifica gli spazi esterni della sede della cooperativa sociale Il Margine, con l’obiettivo di sensibilizzare utenti e residenti alla cura del verde pubblico. «Iconica» realizza una capsule collection di moda in grado di generare un impatto sociale e ambientale positivo lungo tutta la catena che ha portato alla sua realizzazione.