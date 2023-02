Un «bel lavoro», concetto nuovo oltre il Novecento (quando c’è)

E dunque con il crescere della qualità formativa dei giovani sale il livello delle aspettative e quindi il lavoro, il «bel lavoro», che è l’obiettivo analizzato da Fuggetta, si definisce sulla base di quel significato che l’autore ha sintetizzato in un decalogo. Deve avere, ad esempio, una rilevanza sociale riscontrabile, deve garantire una qualità nel prodotto, nel modo per realizzarlo e nell’impatto che ha sul mercato, deve farsi carico di una flessibilità positiva che diventi paradigma per la conciliazione del tempo di vita e del tempo di lavoro. E ancora – solo per citare altri punti del decalogo – il lavoro deve essere svolto in contesti inclusivi e aperti e deve consentire di accrescere le proprie competenze e il proprio sapere. Deve facilitare l’apporto creativo di tutti i dipendenti, anche quelli che svolgono le mansioni più ripetitive e tradizionali. Deve garantire politiche salariali che «superino la situazionedi grave depressione e carenza che oggi viviamo». A questo proposito Fuggetta lancia una proposta: «Puntare ad aumenti più significativi della parte fissa per i giovani e aumenti della parte variabile per le persone di maggiore responsabilità e seniority».

Ecco dunque il «bel lavoro», prototipo anticipatore di un fenomeno destinato ad allargarsi, ma, a conti fatti, per adesso potenzialmente limitato a una piccola parte degli occupati. Eppure anche nel lavoro meno innovativo e più tradizionale questa ventata di nuova cultura può avere impatto se la si declina – come fa Fuggetta – tra obiettivi individuali e modalità relazionali, tra riflessioni personali e pillole di management.

Dove siano calibrati, in modo innovativo,

i valori tradizionali di lealtà, trasparenza, accettazione e flessibilità.

Dove la parola «correttezza» possa trovare una declinazione non affidata soltanto al formalismo di regole che non sono mai vita vissuta. E dove la responsabilità sia anche la caratteristica

delle imprese che sanno aprirsi alla società

senza rinunciare al perseguimento del legittimo obiettivo del profitto.

La lettura del volume conduce alla fine a una sfida epocale: «Dare a tutti la possibilità di avere un “bel lavoro”, un lavoro che non solo permetta di vivere

la propria vita in sicurezza e salute, ma che

offra le soddisfazioni, le gratificazioni e la qualità della vita che costituiscono oggi le giuste aspirazioni di ogni essere umano».