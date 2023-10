Un bike tour per chi ama la buona tavola

Si chiama KilometroZero il bike tour pensato per chi ama le due ruote ma soprattutto la buona tavola, per chi crede nel valore della sostenibilità, della genuinità dei prodotti, della filiera corta.

L’itinerario offre una full immersion nella tradizione culinaria della Valle delle Terme di Comano: dopo aver ammirato il paesaggio di Stenico e la forra del Limarò, un canyon lungo circa 6,5 km, si prosegue fino alla zona del Lomaso, regno della patata di montagna e dei formaggi di malga. Si riparte lungo la Val Lomasona, tra borghi contadini, alcuni fra i più belli d’Italia, per raggiungere un’altra prelibatezza che si può trovare solo qui: il salame alle noci del Bleggio, queste ultime presidio Slow Food. Dopo una lunga discesa, si torna al punto di partenza, dove si può gustare un gelato realizzato con genuino latte bio.



