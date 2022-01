Un bonus per le Pmi per puntare sempre più sulle rinnovabili

Allargando poi la platea dei beneficiari a tutte le tipologie di Pmi, per almeno due anni

(e cioè 2022 e 2023).

E considerando anche l’allargamento dello sfruttamento dell’incentivo sugli immobili attualmente privi di riscaldamento.

Inoltre prevedere anche il “costo zero” per le imprese, attraverso cioè la possibilità di poter cedere celermente il proprio credito di imposta, oltre alla attuale possibilità di recuperare la detrazione in dieci rate annuali.

Grazie al “costo zero”, mutatis mutandis per quanto avviene con il Superbonus 110% delle abitazioni private, un tale incentivo potrebbe comportare, entro pochi mesi, un prevedibile successo e quindi una straordinaria impennata di produzione (e stoccaggio) energetica da rinnovabili in Italia. Questo comporterebbe non solo una forte riduzione della spesa della bolletta energetica per le Pmi industriali, ma anche una loro sempre più ampia autonomia energetica.

Comunità energetiche di imprese. L’efficienza di questa soluzione potrebbe poi essere aumentata coinvolgendo le imprese attraverso la possibilità di sviluppare e favorire la creazione di “comunità energetiche industriali” presso le singole aree produttive italiane con un utilizzo smart dell’energia sulla base sia di quanto autoprodotto che di quanto richiesto dalle singole imprese nella stessa area. Si tratta qui di sfruttare un principio europeo cardine per lo sviluppo delle rinnovabili e cioè che i consumatori di energia siano autorizzati a divenire “autoconsumatori”. In questo caso il legislatore potrebbe stimolare l’uso di questo sistema a cluster aumentando ad esempio gli attuali massimali di potenza complessiva di 200kW per ogni singola comunità (visto anche che la direttiva 2018/2001 qui non sembra indicare limiti come invece fa la norma italiana, art. 42bis del dl 162/19), favorendo la previsione di una nuova fattispecie quale quella delle “comunità energetiche tra Pmi”.