Un brindisi per due nel giorno degli innamorati: le scelte a prova di sommelier

Torniamo al rosa, corallo per esattezza, per il Berlucchi '61 Nature Rosé . Pinot nero in purezza, dosaggio zero e un'allure vintage per questa bottiglia nata in ricordo del primo Franciacorta Rosé che a tavola regge tranquillamente anche salumi e formaggi stagionati, perché non di solo sashimi vivono le coppie.

Berlucchi '61 Nature Rosé. Circa 38 euro per il millesimo 2014.

E se al bianco e al rosa preferite decisamente il rosso? Uno dei più sensuali, dalla veste della bottiglia, al nome, alla pienezza del sorso, è senz'altro il Mille e una notte di Donnafugata .

Mille e una notte. Circa 60 euro.

Nero d’Avola, Petit Verdot e Syrah, raccolta manuale delle uve e tre anni di affinamento tra barrique e bottiglia, ha il colore dell'inchiostro ed evoca frutti rossi, spezie e vaniglia. Non solo: ha un'incredibile longevità, di buon auspicio per ogni coppia che festeggia San Valentino. Sempre Sicilia per celebrare l'amore, con il Nero d'Avola di Cantine Barbera Lu Còri, sì, di nuovo il cuore che torna in etichetta. Tra sole e mare, tra mora e lampone e note iodate di brezza marina, ha anche l'indiscutibile pregio di risolvere ogni – solitamente problematico – abbinamento con piatti a base di pomodoro.

Nero d'Avola di Cantine Barbera Lu Còri. A partire da 11 euro.

E infine se questo anticipo di primavera vi ha fatto venire voglia di inventare un picnic, c'è un regalo extralusso che non dovrebbe mancare. Le Blanc, magnifico baule champagne creato da Ludovica Mascheroni, è un candido scrigno rivestito in pelle che contiene una bottiglia con sacca termoisolante, due flûte, vassoio, sottobicchieri e sottobottiglia in pelle e due tovagliolini in lino. Cioè, l'essenziale.