Un buon frigo preserva le qualità del cibo il doppio del tempo: guida all’acquisto

Conservare bene le provviste alimentari è fondamentale per la salute, per il portafoglio e per l’ambiente. E determinante per avere piatti gustosi e nutrienti, per mantenere a lungo sia le provviste a km zero che quelle a lunga conservazione.

I nuovi modelli di frogoriferi sono proprio in linea con questa nuove esigenze, grazie a tecnologie professionali che raddoppiano e triplicano la durata ottimale dei contenuti nutritivi e dei sapori delle derrate, con il ricorso atelecamere-spia, Uv, nebbiogeni, luci speciali, avvisi di scadenza, spesa-online, depurazione dell'aria,porta a cristalli liquidi, porte touchless, trattamenti antibatterici, filtri smart…

Ma grazie va detto soprattutto alla diffusione ormai generalizzata della tecnologia multiclima: parti dello spazio o l’intero spazio interno sono modificabili per creare climi differenti in rapporto alla dieta famigliare e alla tipologia delle provviste che può cambiare secondo le stagioni.

Da considerare anche che la nuova etichetta energetica europea ritornata all'originario ordine alfabetico, ha imposto regole ancora più severe sul risparmio e sulle prestazioni. Tutti questi miglioramenti sono all'origine dell’aumento delle vendite di frigo builtin di fascia alta degli ultimi due anni (+12,3% nel 2021 e una previsione del +9% nel 2022, secondo Gfk).

Infine un consiglio per evitare guasti in piena calura estiva: scegliere solo un apparecchio in versione “tropicalizzata”, contraddistinta da una T che indica un funzionamento anche con temperature oltre i 40 gradi, in previsione di estati sempre più afose e lunghe.

Arriva il «nebbiogeno»

Cresce il numero di famiglie che sceglie una dieta prevalentemente basata su alimenti freschi vegetali, frutta e verdure di tutti i tipi. La Liebherr ha inserito nei suoi Monolith, l’Hydro Breeze, un “brumizzatore” che ad ogni apertura e ogni 90 minuti diffonde una nebbia fresca.

Il sistema VitaFresh del frigocongelatore Bosch della serie 6-Kgn49aict offre l’ambiente di conservazione ideale per i cibi freschi. Mantiene la temperatura più bassa per carne e pesce, e ha un cassetto climatizzato che mantiene frutta e verdura veramente fresche. La speciale circolazione del freddo Multiairflow garantisce una circolazione particolarmente omogenea in ogni zona evitando dannosi ristagni.

Ecco poi una scelta per i più raffinati consumatori di proteine animali (carni, pesci, salumi): gli apparecchi Sub Zero di Frigo2000 di grandi litraggi, con totale No frost cioè con un sanissimo clima secco e per i crostacei speciali vani a -2 gradi.