Un calendario per ogni desiderio: dal cibo alla bellezza, dalla gioielleria all'home decor

Bombay Sapphire.

E poi Vinebox, altro nome, altro programma, questa volta notturno “12 nights of wine”: sembrano le provette di un alchimista, in realtà contengono la quantità perfetta di vino per riempire un calice. Tre le confezioni disponibili, ognuna contiene un mix di bianchi e rossi.

Vinebox.

Se invece si preferisce qualcosa che accompagni i freddi pomeriggi d'inverno in casa, l'ideale è optare per gli infusi, the e rooibos di Mariage Frères. Ogni mattina aprendo una casella si trova una mussola di cotone che racchiude un mix diverso, da gustare durante la giornata e anche a Natale, perché le caselle sono 25. Magari a lume di candela, per ricreare la perfetta atmosfera delle feste.

Mariage Frères

E allora quello che serve è il cofanetto di Yankee Candle. O meglio, i cofanetti, sono tre in tutto: a forma di ghirlanda, di libro o addirittura di torre. Quest'ultimo contiene una varietà completa di candele di Natale in tre dimensioni diverse che con le loro fragranze hanno il compito di spargere per l'aria lo spirito delle feste.

Yankee Candle.

Non poteva mancare il calendario gourmandise di Fortnum&Mason, un inno alle prelibatezze inglesi più amate: la lista delle sorprese accontenta anche i palati raffinati. Dalla marmellata di arance e champagne alla salsa ai cranberry, da una piccola bottiglia da un quarto di litro di champagne ai biscotti all'Earl Grey Tea. Impeccabile.

Fortnum&Mason.

Infine, un invito fuori dal coro. Un calendario dell'Avvento che nega di esserlo, fin dal nome. È il Not an advent calendar di Stop the water while using me, un'alternativa insolita per un Natale che arriva dopo un anno più che mai insolito. Attento al packaging e rispettoso dell'ambiente, contiene cosmetici essenziali di alta qualità: barrette naturali e vegane per la cura del corpo, ma anche sorprese, suggerimenti e offerte. Ogni acquisto permette una donazione ai progetti che l'azienda ha nel mondo per la protezione delle acque. Per fare del bene mentre si fa il conto alla rovescia.