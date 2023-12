Un Calendario Pirelli che indica il futuro e il Dna del gruppo, tra arte e sviluppo

Quali sono gli amici?

Alcuni purtroppo non ci sono più. Richard Avedon, Peter Lindbergh, Peter Beard. Con loro c’è stato un rapporto personale molto forte.

Lei ha “vissuto” il calendario dal 92. Che ruolo ha la figura del capoazienda nella costruzione di The Cal ?

Il Calendario ha una squadra di persone che segue l’intero processo. Si ragiona su diverse opzioni, ci sono persone anche esterne che ci aiutano a vedere quali sono i trend del momento. È un lavoro di selezione che inizia un anno prima. Il focus è assolutamente la creatività del fotografo. Quello che noi facciamo è scegliere chi secondo noi in quel momento ha le qualità e la sensibilità giuste. Selezionati i nomi, si ragiona insieme, ognuno spinge dalla sua parte. È una fase interessante.

Lei però ha l’ultima parola. Cosa guarda per scegliere il fotografo?

Il criterio base è la coerenza con i tempi e con la capacità di intercettare qualcosa che sta arrivando, ma non è ancora visibile. Dobbiamo pensare a immagini che durino nel tempo, un po’ come i nostri prodotti: in tre anni studiamo pneumatici che dovranno stare sul mercato per altri dieci. Ripeto: guardiamo costantemente al futuro, vale per scelte tecnologiche, di sostenibilità e vale anche per il fotografo.

Nel fotografo guarda immagini o messaggio?

Le immagini di quello che ha fatto, per cercare di capire se quello che farà potrà offrire uno sguardo contemporaneo.

Mai capitato che dopo la scelta del fotografo la sua idea non sia stata sposata?

Scegliamo fotografi coerenti con l’idea che abbiamo. Ma poi l’artista ha carta bianca sulla realizzazione. È molto interessante la fase del dialogo, e alcune volte si resta in dubbio fino alla fine.

Il fotografo con cui il dialogo le è rimasto più impresso?

Peter Beard è stato il più bizzarro, perché così era l’uomo, aveva vissuto varie vite, l’Africa, New York, il mondo dei Kennedy, era un ponte tra Europa, Stati Uniti e Africa.

Sempre in tema di dialogo, quello con Prince Gyasi come è stato?

Lì il progetto era molto chiaro, quando abbiamo visto le sue opere la scelta è stata immediata. È un artista molto giovane, marcato nella sua cultura e con un approccio alla fotografia che sottolinea una identità molto forte. Guardi i colori.

Il Calendario nasce in Inghilterra, ma è un prodotto di un gruppo italiano. Lo considera più inglese o italiano?

C’è Pirelli. E quindi c’è un po’ di Italia, ma anche il mondo. La storia di Pirelli racconta di un gruppo che vuole essere parte di ogni Paese in cui va. Il nostro obiettivo è quello di essere percepiti come dei locali. E quello che facciamo ci porta a essere integrati con la realtà in cui siamo presenti.

C’è però poca Italia nella storia del Calendario. Solo Roversi? Scelta o casualità?

In certi casi è una scelta. L’Italia ha fotografi di grandissima qualità. Abbiamo buoni rapporti con tutti. L’imprinting che volevamo dare è sempre stato quello della visione del mondo, che è poi la natura di Pirelli. La scelta di fotografi italiani ci riportava a una dimensione locale. Roversi è un maestro riconosciuto a livello mondiale.

Le è piaciuto quello di Roversi?

Sì. È un Calendario che impegna, molta arte e molti sentimenti.

Ha mai sentito pressione sulla scelta di un fotografo italiano?

No, mai. La platea di quelli italiani c’è, ma per Pirelli è sempre stato prioritario avere un calendario globale.

Il Calendario è l’antitesi della velocità del tempo. Sopravviverà?

È sopravvissuto per sessant’anni, resterà. La velocità del cambiamento ha raggiunto il picco negli ultimi sessant’anni, mi sorprenderei se non sopravvivesse in futuro.

Come è stato il suo rapporto con la fotografia?

Mi ha accompagnato nella vita. La prima macchina fotografica me la regalò mio padre al ritorno da un viaggio negli Stati Uniti. Non sono mai stato un fotografo di qualità, ma mi è sempre piaciuta.

Più paesaggi o soggetti?

Soggetti e animali.

L’ultimo Calendario firmato da Prince Gyasi. Cosa ne pensa?

È Africa e colori. Il tema dell’Africa è quello del futuro. Un giovane africano con un talento

del genere richiama tante cose

che sono i temi di domani.

Il titolo di The Cal 2024 è “Timeless”. Quale è il suo rapporto con il tempo?

Penso sempre a domani.

