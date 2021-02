Un campionato senza certezze. E quindi bellissimo Scivola l’Atalanta a spese della Lazio, risorge il Milan, la Roma si conferma terza. Cronaca di una Serie A interessante come non si vedeva da anni di Dario Ceccarelli

Rissa Ibra-Lukaku, Gravina: Procura FIGC acquisisce referto

Scivola l’Atalanta a spese della Lazio, risorge il Milan, la Roma si conferma terza. Cronaca di una Serie A interessante come non si vedeva da anni

4' di lettura

Ormai è chiaro: anche nel campionato, come in politica, non si capisce niente. È un ginepraio. Scervellarsi è inutile. Per trovare una sintesi, una volta chiuse le consultazioni per il nuovo governo, bisognerà chiedere al presidente della Camera, Roberto Fico, di rifare per cortesia un breve giro di opinioni per aiutarci a uscire anche da questo impasse calcistico. Non ci sono certezze. Salta sempre fuori qualcuno che rimescola le carte. E fa il diavolo a quattro come Renzi in Senato o Di Battista quando torna dalle vacanze.

L'Atalanta, per dirne una. La settimana scorsa, dopo aver strapazzato il Milan, ruggiva come un leone. Un tritacarne da spaventare chiunque. Tanto è vero che poi, anche in Coppa Italia, ha eliminato la Lazio. Si apriva per la Dea un futuro radioso: gioco spumeggiante, carattere da vendere, uno show permanente con il vulcanico Gasperini a dirigere da par suo l'orchestra.

Loading...

E Invece, quattro giorni dopo, si rovescia tutto: la Lazio non solo demolisce i Gasperini-boys (3-1 a Bergamo), ma pure li scavalca in classifica . E quindi? Cosa è capitato all'Atalanta? Ha perso potenza come quei cicloni dei mari dl Sud? Ha esaurito la pozione magica di Asterix? Mistero.

Certo, ha pesato qualche assenza, come Romero fuori per Covid. Però la scivolata rimane. E La Dea rientra nei ranghi cedendo il suo posto alla Lazio che, alla sua quinta vittoria consecutiva, rientra nel giro delle big. Un bel filotto che ci riporta alla fantastica cavalcata dell'anno scorso, prima che il lockdown la mandasse in depressione.

Un'altra resurrezione, altrettanto sorprendente, viene dalla Roma che con un disinvolto 3-1 sul Verona conserva il terzo posto (40) davanti alla Juventus (39) vittoriosa in scioltezza sulla Sampdoria. Dilaniata dalle polemiche per la maldestra uscita dalla Coppa Italia, e dallo scontro tra l'allenatore Fonseca e il centravanti Dzeko (ancora in tribuna per punizione), la Roma realizza tre reti in nove minuti a una difesa, quella scaligera, tra le più blindate del campionato. Un piccolo miracolo difficile da spiegare in un contesto così esplosivo visto che Fonseca continua a pretendere le scuse di Dzeko. Chi ha ragione? Di sicuro brilla l'assenza della società. Ma questa non è una novità.