Un campus ispirato a quelli della Silicon Valley per Esselunga

Sarà un campus ispirato a quelli della Silicon Valley ma sorgerà a Limito di Pioltello, riqualificando un’area dismessa, dove Esselunga ha il suo quartier generale. È l’ultima mossa del colosso della Gdo che realizzerà un grande parco con alberi, piante fiorite e arbusti di circa 10.500 metri quadri al cui centro sorgerà il centro dei servizi e delle attività con un ecosistema integrato per il benessere delle persone attraverso la definizione di un rapporto di continuità tra architettura e natura. All’interno troveranno spazio una palestra e campi sportivi, un asilo, uno spazio polifunzionale, un centro medico e un archivio storico. Un grande polo dedicato al welfare dei dipendenti che ricorda i grandi progetti del secolo scorso di Pirelli, Olivetti, Falck e Fiat il cui progetto è stato affidato allo studio di architettura Sanaa di Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa: la scelta rispecchia l’importanza che Esselunga riserva fin dalle sue origini allo stile e alla bellezza architettonica, molti in tal senso sono i negozi che portano la firma di architetti di fama internazionale. Il progetto dell’edificio, articolato in un piano terra e uno interrato, si estende su una superfice di 9.600 mq, ed è costituito da pareti prevalentemente vetrate.

La suggestiva copertura è caratterizzata da forme sinuose tali da creare un’alternanza tra interno ed esterno volta a valorizzare il verde intorno e la luce naturale. Il piano terra ospiterà uno spazio polifunzionale aperto di oltre 700 mq destinato a convegni o mostre e che sarà dotato anche di un bar-caffetteria. Sempre al piano terra sarà ubicata un'ampia area sportiva di oltre 800 mq. L’asilo sarà caratterizzato da un grande open space dedicato al gioco, con aule chiuse e spazi delimitati da vetrate curve per varie attività e potrà accogliere fino a 60 bambini in oltre 650 mq. Il grande centro medico di circa 900 mq sarà diviso in due ampie aree circolari: la prima ospiterà l’accettazione e una sala di attesa, mentre nella seconda si troveranno gli studi medici. Le singole aree del piano terra si sviluppano intorno a una grande piazza centrale, sono indipendenti così da favorire la privacy, ma allo stesso tempo unite da un'unica grande copertura. Adiacenti all’edificio sorgeranno due campi da padel, un campo di calcetto e uno da tennis. Al piano interrato, oltre a locali di servizio e agli spogliatoi, sarà collocato l’archivio storico aziendale di 2.500 mq con un’apposita area di consultazione.

L’archivio vuole essere non solo la memoria di un’impresa, ma di un’intera comunità: racconterà come sono cambiati i modelli di consumo, di produzione, di lavoro e di mobilità all’interno della società. La cultura d’impresa è un asset strategico portatore dei valori e dell’identità del brand, ma è anche una risorsa importante per il territorio perché diventa un soggetto culturale, promotore di iniziative dedicate alla qualità della vita. L’archivio è un nuovo punto di contatto e canale di comunicazione con il territorio. Esselunga crede e investe nel valore delle proprie persone in quanto rappresentano il motore della crescita e dell'innovazione e garantiscono ogni giorno ai clienti servizi e prodotti di qualità. Attraverso l'ascolto delle preferenze dei dipendenti, l'azienda sviluppa iniziative per il benessere, la salute delle proprie persone e programmi welfare che spaziano dal supporto alla famiglia e alla genitorialità, dal benessere psico-fisico all'assistenza medica e a iniziative di work-life balance.