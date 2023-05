Un capitalismo dal basso la ricetta per ripartire

Sostenibilità a rischio anche per l’economista Luigino Bruni, che osserva anzitutto gli effetti collaterali del cambio di paradigma rispetto al passato: prima a contare erano gli stock, oro e terra ad esempio, mentre oggi a valere sono i flussi, dando un primato al reddito rispetto al capitale. Sfruttamento degli stock visibile in termini ambientali ma non solo, guardando anche ai valori in gioco.

«Il capitalismo - spiega - è stato bravo a custodire e valorizzare alcuni valori come l’efficienza, la produttività, la valorizzazione del talento. Più in difficoltà invece nel custodire altre virtù. Quelle che portano a realizzare un muro dritto, come osservava primo Levi nel racconto del lager, non tanto perché a chiederlo sono i tuoi aguzzini ma perché un lavoro ben fatto è un valore in sé». Tra i problemi - aggiunge Bruni - vi è il fatto di pensare all’impresa come ad un luogo omnicomprensivo, in grado di risolvere ogni complessità: prima con il management scientifico, se questo non basta con i consulenti.

«Invece - chiarisce - l’impresa non può fare tutto. Ed ecco perché dobbiamo “tornare fuori”, ricostruire questo capitale etico, guardando alla comunità come luogo di realizzazione. Perché se l’impresa diventa “tutto” il lavoratore esplode. E la prossima pandemia arriverà sotto forma di depressione».

Allargarsi alla comunità è anche la ricetta di Maurizio Gardini, presidente di Concooperative (17mila imprese, 3,1 milioni di soci), convinto della necessità di trovare un nuovo modello di economia, che vada oltre la misurazione del mero Pil. Svolta necessaria guardando all’aumento delle disuguaglianze, alle crescenti fratture sociali, all’esercito di persone che rimane indietro.

«Povertà economica che si allarga a quella abitativa, formativa e che rischia di allargarsi. L’antidoto è l’economia sociale, quella che in effetti è nel Dna di Confcooperative. Un’economia del “noi” da contrapporre a quella dell’”io”, una modalità partecipativa che nasca dal basso e che risponda ai bisogni. Sogno un paese in cui accanto all’economia capitalistica ci sia spazio per un’economia diffusa. In cui ad esempio, parlando di transizione energetica, il modello non sia solo quello imposto dai grandi gruppi ma anche quello delle comunità energetiche».