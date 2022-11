Un cerotto intelligente per guarire le feriti vince il James Dyson Award

Vincitore della categoria Sostenibilità è Polyformer, ideato da Swaleh Owais e Reiten Cheng, ricercatori della McMaster University di Hamilton che lavorando in un makerspace in Ruanda, hanno constatato che molti abitanti del luogo non potevano utilizzare le stampanti 3D a causa dell’elevato prezzo di importazione dei filamenti nel Paese. Per ovviare al problema hanno ideato Polyformer, un dispositivo a basso costo che ricicla le bottiglie di plastica trasformandole in filamenti per stampanti 3D.

Il macchinario taglia le bottiglie di plastica in lunghe strisce che vengono inserite in un estrusore. La striscia viene poi termoformata in un filamento di 1,75 mm che viene fatto passare tramite delle bocchette che abbassano la temperatura, prima di essere avvolto attorno a una bobina. Con Polyformer creativi e sviluppatori avranno quindi un accesso più semplice alle materie prime per le stampanti 3D e potranno riciclare in modo produttivo i propri rifiuti.

Attualmente Swaleh e Reiten sono al lavoro su ulteriori Polyformer da utilizzare nei makerspace dei loro partner in Ruanda e stanno progettando nuove invenzioni nell’ambito del progetto Polyformer che consentano la produzione di filamenti per stampe 3D di qualità. L’intero progetto Polyformer è al 100% open-source con tutti i Cad, il codice e le istruzioni per la costruzione disponibili sul loro Discord, proprio per essere vantaggioso per la crescita dei Paesi in via di sviluppo grazie a costi di sviluppo inferiori, maggiore sicurezza e migliore qualità.