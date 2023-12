Un chatbot per Babbo Natale: come trovare regali tramite l’intelligenza artificiale, la guida

Ascolta la versione audio dell'articolo

Caro chatbot, aiuto: non so che comprare a mia sorella per Natale; ha quasi quarant’anni, ama i gatti, la medicina, la palestra. E l’intelligenza artificiale giunse in soccorso. Più o meno. Questo è il primo Natale in cui la gente comune sta usando l’intelligenza artificiale per farsi aiutare nei regali. Un primo sondaggio viene da Adobe, a fine novembre, con addirittura il 30 per cento degli utenti Usa che dichiara di farlo.

Abbiamo provato Microsoft Copilot (Gpt4) e Bard (dotato del nuovo framework Gemini, lanciato a dicembre) per farci aiutare in regali per sorella, mamma e – dato che ci trovavamo - il sottoscritto.

Non consigliamo di usare ChatGpt gratuito perché, non essendo connesso a internet, non può dare suggerimenti aggiornati su nuovi modelli e prezzi attuali.

Però qualche idea in effetti può arrivare dai chatbot. Non solo: ci possono aiutare a capire tra quali prodotti specifici orientarci, citando prezzi e caratteristiche, e dicendoci quali fattori considerare a seconda del profilo della persona a cui vogliamo regalare qualcosa.

Siamo agli inizi di un nuovo modo di fare regali? Probabilmente, se si considera che stanno arrivando i primi chatbot dedicati allo shopping: in Microsoft Shopping, Etsy, Shopify, che hanno cominciato a integrarli nelle proprie piattaforme (non ancora per il pubblico italiano). Google offre servizi simili (a livello sperimentale, su un gruppo di account selezionati); idem Amazon, che pure si prepara a integrare un chatbot per guidare gli utenti nell’acquisto. OpenAi ha persino lanciato SantaGpt, una versione personalizzata di ChatGpt Plus (per chi è abbonato) dove si simula una conversazione con Babbo Natale.

Ma come se la cavano gli attuali Chatbot? Quelli accessibili al pubblico italiano, ossia non ancora ben integrati con gli strumenti di shopping, sono utili anche se non completi.

Abbiamo cominciato con la sorella.

Bard ha cominciato con consigli generici, che sembrano rivolti a una generica donna. Persino qualcuno potrebbe trovarli sessisti: ”potresti regalarle un gioiello con il suo nome, un dipinto o una fotografia di voi due insieme, o un libro di cucina con le sue ricette preferite”. “Potresti regalarle un nuovo elettrodomestico per la cucina, un accessorio per la casa, o un prodotto di bellezza o cura della persona”.

Abbiamo insistito, chiedendo di essere più specifico, e ci ha fornito idee regali per i gatti: “Un nuovo giocattolo o tiragraffi per il suo gatto. Una coperta o un cuscino con un motivo a gatto. Un libro o un film sui gatti”. Abbiamo chiesto di indicarci prodotti specifici e ci ha fornito nomi, con una fascia di prezzo.

Idem per la mamma. Anche lei ama i gatti, oltre alle serie tv e all’elettronica di consumo. Ci sono anche suggerimenti del tipo “Considera le dimensioni e l’età dei gatti di tua madre. Un tiragraffi per un gatto adulto potrebbe essere troppo grande o pericoloso per un gattino”. Per quanto ci riguarda: “quali cuffie per la corsa dovrei compare? Ascolto molti podcast, ma non la musica, quando corro”.

I consigli in realtà ci hanno convinto poco. Sembrano cuffie generiche e che Bard non abbia davvero seguito le nostre indicazioni personalizzate.

Se l’è cavata meglio Copilot. Ha indicato tre cuffie specializzate per la corsa, con i prezzi, tre righe di descrizione per ciascuna, spiegando anche perché vanno bene per quello scopo.

Abbiamo anche chiesto una sintesi delle recensioni su un prodotto specifico e quello ci ha citato tre note riviste specializzate americane; ha aggiunto anche una serie di link sponsorizzati per l’acquisto diretto. Un caso di pubblicità utile.

Altre cose che possiamo chiedere: una sintesi dei giudizi degli utenti; quali sono i fattori da considerare per l’acquisto di un certo prodotto per una certa persona; i pro e i contro; se può consigliare alternative, magari più economiche.

Copilot ci ha dato consigli più mirati anche per nostra madre. Ad esempio, un cuscino riscaldante a forma di gatto (con il prezzo: 19,99 euro) che non sembra una cattiva idea.

Ci possono essere errori, quindi il consiglio – come con tutti i risultati di un chatbot – è di verificare sulla fonte originale. Il chatbot può dare prezzi sbagliati oppure confondersi tra le funzioni di versioni diverse di uno stesso prodotto (che magari si chiamano in modo simile).

Il futuro, a breve, sono i chatbot integrati nelle app o piattaforme di shopping. Negli Usa è già realtà.

Shopify - che dichiara di essere partner di milioni di rivenditori in tutto il mondo – è stato il primo: a inizi 2023 ha integrato la tecnologia di OpenAI per il suo assistente agli acquisti. A ottobre ne ha introdotto una versione aggiornata sul proprio sito web. Possiamo chiedergli di aiutarci a trovare i giocattoli una nipote appassionata di musica e quello fa vedere altri strumenti adatti ai bambini, subito disponibili all’acquisto con pochi clic. Simile, ma con più funzioni, Copilot di Microsoft Shopping, arrivato a novembre e purtroppo ancora non disponibile da noi. Fa anche confronti tra prodotti.

Il marketplace tsy sta testando un simile bot di ricerca alimentato dall’intelligenza artificiale.

C’è anche Google. Da qualche giorno ha una funzione specifica nelle risorse Search Labs, accessibili però solo a pochi account. Interrogata, mostra prodotti adatti, con link utili.

A dicembre arriverà sempre nei Search Labs di Google anche uno strumento incentrato sull’abbigliamento che consentirà di ideare un abito tramite un generatore di immagini AI e poi indirizzerà verso prodotti simili realmente esistenti.

Amazon non ha aggiunto l’intelligenza artificiale generativa nel motore di ricerca ma ha iniziato a utilizzarla per riassumere le recensioni dei prodotti per gli acquirenti negli Stati Uniti. Il testo generato dall’intelligenza artificiale, che appare nelle pagine di dettaglio dei prodotti nell’app e nel sito web, evidenzia le recensioni di acquisti verificati.

Insomma: l’utilità di questi strumenti è quella di dare idee, spunti personalizzati; ma anche di consigliarci per il meglio in base alle circostanze, sintetizzando le risorse disponibili online (recensioni, prezzi, schede prodotto…). L’utilità aumenterà man mano che i chatbot diventeranno assistenti personalizzati all’acquisto, a tutto tondo, integrando sempre più funzioni multimodali (immagini, video) e link diretti all’acquisto.