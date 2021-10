Un circolo virtuoso Stato-imprese per la sostenibilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ognuno di noi è responsabile per il benessere del nostro pianeta ed è giunto il momento di fare qualcosa. Dalla Cina all’Europa, dall’India agli Stati Uniti, gli incendi sono sempre più incontrollabili, le inondazioni stanno causando danni sempre maggiori alle città e le tempeste sono sempre più forti e violente. Stiamo vedendo eventi atmosferici estremi, risultanti dall’immissione di grandi quantità di CO2 nell’atmosfera, da cui gli scienziati ci avevano messi in guardia. Questi fenomeni arriveranno a soverchiarci se non agiamo ora per contenere l’aumento della temperatura globale sotto gli 1,5 gradi, secondo quanto previsto dagli Accordi di Parigi. Anche il report prodotto dall’Intergovernmental panel on climate change riporta che la soglia degli 1,5 gradi è fondamentale; se le temperature dovessero innalzarsi oltre questo livello, le conseguenze si ripercuoterebbero su milioni di persone. Tuttavia, il mondo si è mosso con troppa lentezza e adesso, per riuscire a rispettare l’obiettivo degli 1,5 gradi, è necessario dimezzare le emissioni mondiali entro il 2030 e per riuscirci si deve agire subito. Per questo la Conferenza sul clima delle Nazioni Unite (la Cop26) che si terrà a novembre è un appuntamento cruciale.

Ogni nazione e ogni segmento della società deve abbracciare gli Accordi di Parigi e fare in modo che diventino realtà e questo si può ottenere promuovendo i 4 obiettivi della Cop26.

Il primo è cruciale per rispettare l’obiettivo degli 1,5 gradi: mettere il mondo sul percorso giusto per abbattere le emissioni, fino a che queste non raggiungeranno il net zero attorno alla metà di questo secolo. Tutte le nazioni devono presentare degli obiettivi di breve periodo che li mettano in condizione di raggiungere le zero emissioni nette nei tempi stabiliti.

Il secondo è proteggere la popolazione e la natura stessa dai cambiamenti climatici, realizzando protezioni contro le inondazioni, sistemi di allarme contro gli uragani e infrastrutture in grado di resistere a eventi atmosferici estremi.

Il terzo è far fluire i finanziamenti, sia pubblici che privati, verso la lotta al cambiamento climatico. I governi devono subito fare qualcosa: in particolare i Paesi sviluppati devono investire i 100 miliardi di dollari l’anno promessi ai mercati emergenti. Tuttavia, anche il settore privato deve mobilitarsi in questo senso.