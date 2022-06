Un clima di sicurezza psicologica migliora le performance del team

La ricerca neuroscientifica e neuropsicologica ha ormai ampliamente provato quanto il nostro cervello lavori continuamente alla ricerca ed al mantenimento della nostra “safe-zone”. Ecco perché, il più delle volte, rispondiamo a minacce (percepite o reali) come incertezza, cambiamenti inspiegabili, un capo prepotente o un ambiente di squadra tossico, tenendo la testa bassa ed evitando il confronto, perché considerato un pericolo.

Questo è uno dei motivi per cui la sicurezza psicologica risulta essere importante per un’efficace cultura della sicurezza in generale e un fattore determinante per il mantenimento di un clima positivo e proattivo. Studi correlati, infatti, segnalano un forte legame tra sicurezza psicologica e volontà di denunciare i propri errori e comportamenti (Wright e Opiah, 2018). In sostanza, meno parliamo e più gli incidenti nell’ambito della safety non vengono identificati pienamente, con la conseguente perdita di apprendimento, il quale potrebbe, invece, impedire la ripetizione dell’evento dannoso.

Jop Groeneweg descrive questa nuova comprensione delle dinamiche relazionali come “The New Dawn of Safety” (GCE Risk, 2020). Secondo Groeneweg, stiamo vivendo una transizione dal miglioramento continuo attraverso la tecnologia, la cultura e la leadership alla determinante importanza del team e della condivisione collettiva. Quando gli individui lavorano in squadre collaborative e connesse, si riducono i rischi e si genera motivazione ed energia. Queste leve incoraggiano l’innovazione, il benessere e prestazioni di valore continuative nel tempo.

Ne è un esempio lo studio seguito da Groeneweg con l’equipaggio ai box della Red Bull Formula 1. Nel 2019 il pit-stop più veloce del team Red Bull, che ha coinvolto un team di circa 22 persone, è stato di 1,82 secondi e ci sono riusciti costantemente più e più volte. Alla domanda sui motivi per cui questo fosse stato possibile, il team ha attribuito il suo successo alle prestazioni umane e non al vantaggio meccanico; ha parlato, infatti, della fiducia che esiste tra i membri del team, del senso di responsabilità condiviso, dell’apertura mentale e della dedizione alla pratica e al ritmo del processo.

Il punto importante che Groeneweg mette in evidenza è che il livello di fiducia e sicurezza psicologica all’interno del team Red Bull consente di imparare tanto dai propri errori quanto dai propri successi. Imparare dagli errori diventa una responsabilità collettiva, che opera all’interno di un ambiente in cui denunciare lo sbaglio ti mette al sicuro, piuttosto che l’essere sminuito a causa dello stesso. Citando Brenè Brown nel suo “Dare to lead”, “la fiducia è fatta di strati di vulnerabilità accumulati nel tempo”.