Un club deal per i go-kart dei campioni di Formula 1

È conosciuta nel mondo come la Ferrari dei go-kart. Sui suoi veicoli hanno iniziato la carriera alcuni dei più noti piloti di Formula 1, da Michael Schumacher a Carlos Sainz fino a Sebastian Vettel e Jarno Trulli. Ora per OTK Kart Group, azienda italiana leader mondiale nella produzione di go-kart da gara con il prestigioso marchio Tony Kart, si avvicina un percorso di ulteriore espansione nel mercato globale, grazie al contributo di un primario gruppo di investitori, organizzati in club deal da ...