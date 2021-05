Un codice tributario vero per mettere ordine in decenni d’interventi

In questo ambito si inserisce «l’opera di raccolta e razionalizzazione della legislazione fiscale in un testo unico» da coordinare con la normativa speciale, «da far a sua volta confluire in un unico Codice tributario»: si realizzerebbe, così, la semplificazione del sistema, la certezza del diritto e la stabilità nel tempo dell’ordinamento, quella che potremmo chiamare “l’assuefazione” alle norme degli operatori del settore, compresa l’Amministrazione finanziaria.

Programma condivisibile, ma vago.

L’opera di codificazione è complessa. Anzitutto, si tratta di compiere delle scelte che attengono all’individuazione del perimetro del codice: se esso debba accogliere solo la parte “generale” (i princìpi, la disciplina dell’obbligazione tributaria, i procedimenti di applicazione, accertamento e riscossione, le sanzioni, il processo) o anche la parte “speciale” (la disciplina delle singole imposte). Senza contare che, come pur viene rilevato nel Pnrr, la codificazione sconta una certa complementarietà rispetto alla riforma dell’Irpef (che sarà oggetto entro luglio 2021 di apposita legge delega), laddove invece non è necessario che in concreto vi sia una tale interdipendenza.

Non v’è dubbio che il lavoro più oneroso, come sottolineava Vanoni, è quello del passaggio dalla semplice pratica compilativa delle diverse leggi alla codificazione di princìpi generali e definizioni basilari, che vuol dire anche unificazione linguistico-concettuale: un ordinamento formale del rapporto tributario non modificabile dalle singole leggi d’imposta «mosso dal pensiero della fondamentale unità del fenomeno tributario, per diverse che possono essere le manifestazioni concrete d’imposizione».

Si tratta di andare alla ricerca dei princìpi generali, solo parzialmente contenuti in ordine sparso nel nostro ordinamento (non solo nello Statuto del contribuente), e in parte non ancora recepiti da disposizioni espresse (si pensi ai princìpi europei di proporzionalità, effettività, non discriminazione).

Quale migliore occasione, di questi tempi, per lavorare a un codice tributario. Si tratterà di un’opera lenta, per la cui riuscita è indispensabile

il coinvolgimento della più autorevole cultura tributaria del Paese e la fondamentale collaborazione dell’Amministrazione finanziaria.