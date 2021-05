Un collezionismo schierato a favore dell'arte inclusiva. Gli investimenti di Pamela Joyner

“Hammem” (circa 1984) di Mary Lovelace O'Neal, mix di materiali su tela. Credit Foto Tom Powel Imaging / Courtesy of Mnuchin Gallery / The Joyner/Giuffrida Collection.

QUALCHE CONSIGLIO PER UNA VACANZA A SAN FRANCISCO.

Tra i musei, i miei preferiti sono SFMOMA (ma come membro del consiglio non sono obiettiva), The Asian Art Museum, The Fine Art Museums e The Museum of the African Diaspora. Per l'hotel, consiglio vivamente il Four Seasons. Il Neiman Marcus Café è un'esperienza speciale e per lo shopping guidato Ted Bolivar è il meglio del meglio. Molto spesso, e a maggior ragione durante il Covid, frequento i piccoli ristoranti a conduzione familiare nel mio quartiere: Chapeau, The Magic Flute e Jackson-Fillmore Trattoria sono le nostre mete preferite.