Un colosso industriale che non sa come scrivere la lingua del futuro

Dal 2000 al 2018 è successo di tutto. Nel 2008 la Grande recessione ha trasferito nel corpo della manifattura internazionale il virus della crisi finanziaria. Nel 2011 la crisi dei debiti sovrani ha intaccato la stabilità europea mettendo a rischio l’architettura della moneta unica. Eppure, l’Europa ha perso poco del suo preponderante peso relativo nell’industria internazionale. Ha mantenuto la sua posizione di maggiore fucina e fabbrica del mondo con valore aggiunto medio alto: la quota europea nel 2018 è stata pari al 38% (era il 42% nel 2000). Se si considerano i beni intermedi, che rappresentano la natura più intima della produzione internazionale con i passaggi di mano di commodity e la loro trasformazione in componenti, in elementi e poi in sistemi, fino al prodotto finito, l’Europa appare ancora più centrale: la sua quota sul commercio mondiale è del 39% (43% nel 2000). Se, poi, all’interno del commercio internazionale si considera il segmento della pura manifattura, l’Europa appare in maniera ancora più evidente il continente delle fabbriche: a lei è riferibile il 41,3% dei beni manifatturieri (nel 2000 era il 45%). Lo stesso tipo di centralità nella economia internazionale è testimoniato dalla dinamica dei beni manifatturieri intermedi: la sua quota di commercio mondiale è pari al 39,3% (nel 2000 era il 43,6%).

A differenza degli Stati Uniti e dell’Asia, gli stabilimenti in Europa incorporano e esprimono il rispetto per l’ambiente e i diritti dei lavoratori. Nel 1954 il comunista eretico che amava le fabbriche Franco Fortini scriveva la poesia L’officina: «Questa vasta officina / di cose e di crani / dove noi lavoriamo / induriti nel cuore, / perfida officina / di disordine e cenere / di malattia e piaghe/ qualche volta oltre i vetri / drizza un’erba sui prati / o sui rami delicati/ una piccola foglia. / Induriti nel cuore / noi la contempliamo. / E così conosciamo / che cos’è male e bene / l’ombra e la luce e tutti / i contrari viventi / al suono dei roventi / martelli d’officina / tra polvere e disordine / noi cuori in agonia / e in profonda allegria». Sessantotto anni dopo quella poesia, le fabbriche italiane ed europee sono luoghi puliti e pieni di luce.

L’Europa delle imprese – nella sua dimensione più spiccatamente manifatturiera – è “il” continente della globalizzazione. Lo è stato, nella fisiologia dell’industria, soprattutto dal 2000 al 2018. Nel 2000 il valore aggiunto industriale generato dall’Europa aveva una matrice non europea per il 20 per cento. Nel 2018, questa quota è salita al 30 per cento. Dieci punti in più sono tanti. Gli anni Novanta a egemonia americana sono stati segnati dal pensiero del Washington Consensus. L’ascesa della Cina ha avuto il sigillo ideologico della «irreversibilità della globalizzazione» teorizzata da Xi Jinping. La centralità europea – a egemonia culturale e funzionale tedesca e a debolezza politica complessiva in assenza di una vera unità strategica – è sintetizzata nel concetto di Bazaar economy dell’economista Hans-Werner Sinn, che non senza spirito critico evidenzia la propensione allo spezzettamento quasi parossistico dei cicli di produzione e alla spinta ossessiva sull’export, con disequilibri interni di lungo periodo e il rischio di una riduzione complessiva della prosperità (per Sinn tedesca e, per estensione, europea).

L’assenza nel mondo

delle piattaforme

Il mutamento della globalizzazione può essere interpretato in diversi modi. Per alcuni prevale il concetto di de-globalizzazione, con una diluizione del fenomeno e la riconfigurazione in aree geografiche più piccole rispetto all’universo-mondo degli anni Novanta. Per altri è preferibile il concetto di ri-globalizzazione, con un mutamento delle gerarchie (più Asia e meno Stati Uniti e Europa) preliminare agli shock della pandemia e della guerra in Ucraina che accelerano, destrutturano e deformano.

Al di là delle differenti impostazioni interpretative, rimangono alcuni punti fermi sulla nuova fisiologia della organizzazione industriale internazionale e sulle nuove forme assunte dai commerci dei beni materiali e immateriali. Lucia Tajoli, nel lavoro La globalizzazione nei mercati digitali contenuto nell’ultimo numero della «Rivista di Politica Economica» dedicata a La distanza e l’incertezza. Percorsi della manifattura globale negli anni degli shock sistemici, evidenzia l’assenza dell’Europa. La struttura digitale è appannaggio soprattutto dell’America e dell’Asia. Fra le cento principali piattaforme digitali a maggiore capitalizzazione di mercato nel 2021, quarantuno sono americane, quarantacinque sono cinesi, due sono africane e solo dodici sono europee. Usando il parametro del valore finanziario complessivo, il 67% del totale è in capo a gruppi americani, il 29% a gruppi asiatici, l’1% è africano e soltanto il 3% è europeo.