Un colpo da guerra fredda alla Germania di Merkel

Il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz con la cancelliera Angela Merkel: irritati per lo stop americano a Nord Stream 2

Formalmente è un capitolo della guerra energetica in corso tra Russia e Stati Uniti sui mercati mondiali. Nei fatti è un siluro alle politiche di approvvigionamento della Germania, non a caso la più risentita di fronte alla ratifica delle sanzioni da parte di Trump che ha subito bloccato le attività di posa dei tubi del Nord Stream 2.

La posta in gioco è enorme. Nel caso venisse completato, Nord Stream 2 trasporterebbe circa 55 miliardi di metri cubi di gas naturale ogni anno in Europa, più o meno la stessa quantità convogliata dal percorso parallelo del Nord Stream, operativo dal 2011.

Gli interessi tedeschi nel progetto

La società, con sede a Zurigo e di proprietà di Gazprom, vede il ruolo importante come partner finanziari di cinque gruppi energetici europei: la francese Engie (ex Suez-Gaz de France), l’austriaca Omv, l’anglo-olandese Shell e due società tedesche, Wintershall Dea e Uniper. Il sigillo presidenziale sul National Defense Authorization Act è dunque uno smacco anche per Berlino, anche se non rappresenta certo una sorpresa, visti i minimi storici toccati da tempo nei rapporti tra Stati Uniti e Germania.

Così come per Trump la Fifth Avenue di New York è troppo affollata di Mercedes e Bmw, allo stesso modo il giudizio sulla dipendenza energetica dell’Europa, e in particolare tedesca, dalla Russia, è sommario: «Proteggiamo la Germania dalla Russia e la Russia in cambio riceve miliardi di dollari dalla Germania», disse a giugno. Insomma, toni da guerra fredda.

Rapporti Usa-Germania ai minimi storici

Gelido, del resto, è il rapporto con la cancelliera tedesca Angela Merkel, che nel linguaggio dei gesti e delle espressioni facciali durante le occasioni di incontri internazionali – in ambito bilaterale e multilaterale – non ha mai nascosto la sua naturale insofferenza nei confronti del presidente americano.

La Germania, dopo la Cina e ancora prima dell’Unione europea nel suo insieme, è il vero obiettivo geopolitico, ed economico, delle attenzioni di Trump nel 2020. Un assaggio delle intenzioni di Washington nei confronti di Berlino l’ha già dato indirettamente, nei giorni scorsi, Robert Lighthizer, Rappresentante al Commercio. L’anno prossimo, ha detto in un’intervista, ci concentreremo sull’Europa e sugli sforzi per ridurre il suo enorme surplus commerciale nei confronti degli Stati Uniti.