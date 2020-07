Un commissario di alto profilo per il Piano Marshall del dopo-Covid È indispensabile un centro unitario di elaborazione ed esecuzione del programma del Next Generation Eu di Giorgio La Malfa e Federico Carli

Poco più di 200 miliardi di euro è l’ammontare di risorse, fra prestiti e contributi a fondo perduto, che l’Europa si appresta a mettere a disposizione dell’Italia nell’arco di un quadriennio. Questa cifra rappresenta oltre il 10% del reddito nazionale del 2019. Se ben utilizzata, può non solo compensare la flessione di quest’anno, ma avviare l’Italia, dopo anni di stagnazione, su un solido sentiero di crescita.

Il precedente storico è costituito dal Piano Marshall che, all’indomani della Seconda guerra mondiale, in quattro anni mise a disposizione dell’Italia una cifra dello stesso ordine di grandezza in rapporto al Pil di quel tempo. Allora, l’uso accorto dei fondi contribuì non solo alla ricostruzione, ma all’avvio di quello che divenne il “miracolo economico” italiano. Oggi si pone un problema analogo e si offre un’analoga occasione. Non possiamo sbagliare anche perché l’ingente mole del debito pubblico in rapporto al Pil è una spada di Damocle sospesa sull’Italia: questa è l’ultima occasione per allontanarla dalle nostre teste.

La Fondazione Ugo La Malfa e l’Associazione Guido Carli, due enti culturali legati ai nomi e all’opera di uomini che sono stati protagonisti del miracolo economico postbellico, hanno elaborato una proposta circa il modo di utilizzare le risorse europee. In particolare riteniamo che quattro debbano essere i capisaldi del progetto:

l’istituzione di un centro unitario per la elaborazione e la realizzazione del programma;

l’adozione di criteri rigorosi e trasparenti per la selezione dei progetti che avranno accesso ai fondi;