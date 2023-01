Un concentrato di arte, cultura e architettura

La Fondazione Prada, nella rinascente zona industriale di Ripamonti, è uno degli indirizzi imperdibili in città, per più motivi: la collezione di arte contemporanea permanente della signora Miuccia, le mostre, sempre di altissimo livello (in corso Recycling Beauty, dedicata al riuso di antichità greche e romane in contesti post-antichi, fino al 27 febbraio 2023), il cinema con rassegne d'autore, il Bar Luce disegnato dal regista Wes Anderson, e il complesso nel suo insieme che ha visto una distilleria d'inizio Novecento diventare un audace centro di produzione culturale su progetto dello studio di Rem Koolhaas, uno degli architetti più creativi del presente.

