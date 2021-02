Un concerto di strumenti di ghiaccio: da Snowpiercer all'Ice Music Festival Nonostante la pandemia, si prova a sperimentare una performance “dentro casa”: una sinfonia che si ascolta in cammino, passando da un igloo ad un altro. di Daniela Gangale

Gli strumenti di ghiaccio dell'edizione 2019 dell'Ice Music Festival Norway.

Nonostante la pandemia, si prova a sperimentare una performance “dentro casa”: una sinfonia che si ascolta in cammino, passando da un igloo ad un altro.

Un suono distante, quasi extraterrestre, eppure familiare. Una sinfonia, sonora e visiva, fra acuti e bassi puri come cristalli. Per gli appassionati di Snowpiercer la serie distopica di Netflix di cui è appena uscita la seconda stagione, può essere un modo di riconciliarsi con il lato poetico, e non drammatico, di neve e temperature sotto zero. Un concerto di strumenti musicali fatti di ghiaccio è un'esperienza rara, fugace e insieme straniante. Benché la possibilità di riascoltarla (su youtube si trovano centinaia di registrazioni. Qui un esempio) tolga il carattere di unicità dell'esperienza, tuttavia il senso di precarietà dei materiali è quasi una nota che scorre sottotraccia all'ascolto, un memento mori come direbbero gli antichi, un inno alla bellezza nella sua intima fugacità. E qui è tutt'altro che metaforica visto che, dopo l'esecuzione, lo scioglimento distrugge anche la possibilità di una replica uguale all'altra. Quest'anno poi, il festival norvegese di Ice Music, che è programmato, Covid permettendo, per il prossimo 24 febbraio, concentra ancor più il senso sia simbolico sia pratico di fugacità.

La preparazione del festival 2019 - Foto Emile Holba

«Durante questo anno di pandemia, molti di noi sono diventati consapevoli dell'importanza di appartenere a un luogo, hanno scoperto il valore di un posto chiamato casa», spiegano gli organizzatori. «Ora che i viaggi internazionali sono praticamente impossibili, siamo tutti forzati a riscoprire ciò che è vicino e a riconnetterci ciascuno con il proprio paese e il proprio territorio da una prospettiva rinnovata. Su queste basi il festival di Ice Music 2021, ha scelto come tema: Home Sweet home. Abbiamo invitato diversi artisti a costruire la loro casa a Bergsjøstølen, una casa igloo. Ognuno di loro l'ha arredata e attrezza costruendo i suoi strumenti e le persone saranno invitate a entrare a casa per ascoltarli. Le performance daranno vita a una sorta di walking concert, si ascolterà camminando di igloo in igloo».Si tratta di case vulnerabili, case che si sciolgono e se il festival dovesse essere posticipato per il protrarsi dell'emergenza sanitaria, avvertono gli organizzatori, spariranno. «Ma questo ci racconta la vulnerabilità della terra e nostra, la forza della natura e dei cambiamenti climatici».

Pubblichiamo il racconto di una musicologa italiana che, prima della pandemia, ha potuto raggiungere Bergsjøstølen e incontrare e intervistare di persona Terje Isungset, l'ideatore del festival.

Un'immagine dalla locandina della serie Snowpiercer di Netflix.

“Mi ha sempre affascinato Hoth, il pianeta ricoperto di neve e ghiaccio di Star Wars, regno di wampa e tauntaun e, quando scopro che la location dove è stata girata la maggior parte delle scene risponde alla misteriosa località norvegese di Finse, prendo un volo per Bergen nel primo weekend disponibile. Finse si raggiunge solo in treno; non ci sono strade percorribili in inverno e, anche in estate, l'unico mezzo praticabile è la bici. Magnifico. Niente auto, niente traffico, niente città: un weekend immersa nella bellezza severa delle nevi e in lunghe sessioni di cross-country skiing. Ho portato con me il thriller Quota 1222 di Anne Holt, ambientato nell'unico hotel di Finse, dove ho preso una stanza; mi terrà compagnia la brillante detective Hanne Wilhelmsen, che dalla sua sedia a rotelle risolve casi di omicidio multipli e misteri tra i ghiacci.In treno attraverso un bianco irreale che sfila senza fine al di là del finestrino come una sinfonia di Grieg. L'arrivo all'Hotel Finse 1222, a pochi metri dalla stazione, ha uno charme d'altri tempi e ricalca lo stile scandinavo d'inizio Novecento. Ho prenotato la cena, visto che l'albergo fa parte di De Historiske, il gruppo di ristoranti e alberghi storici norvegesi rinomato per la cucina. Tra una portata e l'altra, noto un altro ospite che mangia da solo: capelli biondi e ricci, l'aria assorta di chi ha qualcosa di importante da fare, insieme a un sorriso amichevole e disteso. Al dolce (peraltro superbo e homemade!) arriva il colpo di scena di questo surreale viaggio fra i ghiacci.

FInse - Foto Emile Holba

Perché se pensavo che la cosa più interessante da fare a Finse fosse visitare le location di Star Wars con gli sci ai piedi, scopro che a febbraio ci sarà un incredibile festival musicale, l'Ice Music Festival Norway, di cui Terje Isungset è inventore e interprete. «Ho avuto la possibilità di creare il primo spettacolo di musica con strumenti di ghiaccio 20 anni fa e, cinque anni dopo, questa esperienza è diventata un festival, organizzato in varie località della Norvegia», mi spiega. Quelli di Isungset sono strumenti che replicano le tradizionali trombe, corni, tamburi, percussioni, arpe, xilofoni, ma sono interamente fabbricati con ghiaccio. «Non si tratta di ghiaccio qualsiasi. Scavarlo per renderlo uno strumento musicale è un'operazione molto delicata; bisogna scegliere quello che “canta”, come lo definiamo noi, e per questo la realizzazione degli strumenti e dello spazio per i concerti precede di parecchi mesi le performance. Abbiamo cominciato le ricerche a dicembre».