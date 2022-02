Un conflitto fra due concezioni della politica

Ascolta la versione audio dell'articolo

E’una bella notizia sapere che Sergio Mattarella ha accettato un secondo mandato presidenziale. È stata tuttavia una brutta settimana per la democrazia rappresentativa italiana.Di fronte ad una pandemia che ci ha messo in ginocchio, l’elezione del presidente della Repubblica avrebbe dovuto essere l’occasione per mostrare l’unità del Paese. Eppure, per il loro dilettantismo, i leader politici che hanno controllato quella elezione hanno prodotto un esito esattamente contrario.

Il Conte di Warwick (1428-1471), che sapeva come “fare i re”, li avrebbe chiamati i king killers e non già i king makers

Quei leader avrebbero dovuto incontrarsi da tempo, individuare un candidato comune capace di stabilizzare sia il governo che la Presidenza della Repubblica, quindi votarlo senza perdere tempo. Invece, hanno improvvisato, assecondando candidature bislacche, come se si trattasse di eleggere il presidente di una polisportiva. Per fortuna, molti grandi elettori hanno rifiutato di seguirli. Una confusione che il Paese non si meritava. In quella confusione è emersa una divisione trasversale che non riusciamo ancora a risolvere. È la divisione tra il Partito della Politics e il Partito della Policy (ricorro all’inglese perché in italiano abbiamo una sola parola, “Politica”, per definire due concetti distinti).

Mi spiego. Cominciamo dal Partito della Policy, precisando che, per policy, intendo l’insieme di azioni necessarie per affrontare un problema (e possibilmente per risolverlo). Questo Partito (in minoranza in tutti i partiti) ha guardato all’elezione del presidente della Repubblica dal punto di vista della governabilità del Paese e delle sue conseguenze sui nostri impegni europei e internazionali. Per i sostenitori di questo Partito, il candidato alla Presidenza della Repubblica avrebbe dovuto soddisfare precisi requisiti, sia di competenza che di reputazione. In particolare, nel contesto della riorganizzazione strutturale indotta dalla pandemia, il presidente della Repubblica avrebbe dovuto garantire la stabilità e la coerenza dell’azione governativa, relativamente all’implementazione del complesso Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il Pnrr è complesso perché consiste in 213 pietre miliari o riforme (milestones) da realizzare e 314 obiettivi (targets) da raggiungere (nel periodo 2021-2026). Le riforme da attuare e gli obiettivi da raggiungere sono scadenzati per semestre (45, entro la fine di giugno del 2022; 55, entro la fine di dicembre 2022; e così via) e i fondi europei verranno versati semestralmente a condizione che gli impegni saranno semestralmente soddisfatti.