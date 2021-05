Un contratto standard per allocare meglio i rischi tra Stato e investitori

3' di lettura

Il partenariato pubblico privato (Ppp) ha assunto da tempo una certa importanza in Italia in relazione al suo potenziale impatto sugli investimenti del Paese senza comportare, se realizzato correttamente, effetti indesiderati sulla finanza pubblica e sul debito pubblico.

Sempre maggiori risorse vengono destinate dalle amministrazioni pubbliche allo sviluppo di tali operazioni. A queste si aggiungeranno quelle di provenienza comunitaria previste dal Recovery Plan.

Loading...

Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo si ricordano il Fondo per la progettazione delle operazioni di partenariato pubblico privato e il Fondo per l’attrazione di investimenti in aree dismesse e per beni dismessi, finalizzati alla realizzazione di progetti di sviluppo di infrastrutture e beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche attraverso piani di sviluppo coordinati da Investitalia e realizzabili tramite partenariato pubblico-privato.

Nella consapevolezza della capacità di queste operazioni di rappresentare un’ulteriore leva, grazie al coinvolgimento diretto dei privati, per favorire la crescita economica, di recente le istituzioni hanno reso il quadro regolatorio più chiaro attraverso l’inquadramento giuridico delineato nel Codice dei contratti e con l’emanazione di apposite linee guida.

Su impulso della Ragioneria Generale dello Stato e in uno spirito di grande collaborazione con l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe) e le altre pubbliche amministrazioni co-interessate è stato costituito e portato avanti un apposito tavolo interistituzionale finalizzato alla predisposizione di un “contratto standard” per le operazioni di Ppp realizzate con contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche, le cui clausole costituiscono una utile guida per le Amministrazioni pubbliche, ai fini della ottimale allocazione dei rischi tra pubblico e privato. Tali clausole sono coerenti con le regole contabili europee e mirano a evitare riclassificazioni con conseguenti aggravi sui bilanci delle amministrazioni

e sul debito pubblico.