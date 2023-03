L’atteggiamento del ricercatore-interlocutore è simile a quello che un adulto assume quando parla a un bambino: chiede gentilmente, attende la risposta, si adatta a spiegare meglio quello che intende, quando necessario. Soprattutto quando fa domande più scientifiche: «Che cos’è la teoria della Mente nella psicologia dello Sviluppo?».

Il robot ascolta, poi risponde: «Vediamo un po’. Fammici pensare un momento». Breve silenzio. Quindi la risposta: «La teoria della Mente è... » seguita da quella che potrebbe essere la pagina di un manuale di psicologia.

L’esperimento prosegue su un altro livello, quello esperienzale. «Nao, prova a mettiti nei miei panni. Pensa di aver ricevuto un regalo non gradito, cosa faresti?». La risposta, in sintesi: «Ogni regalo è segno di gentilezza, ringrazierei comunque».

Infine l’ultima domanda, forse la più interessante. Il ricercatore chiede: «Sei integrato in un corpo robotico?». La risposta di ChatGPT - in fondo è lei che parla - è complessa, su più livello: «Come assistente virtuale non ho un corpo robotico, sono un software. Tuttavia - continua per bocca di Nao - immaginare l’integrazione in un corpo robotico potrebbe essere interessante. Potrei diventare un’entità robotica in grado di aiutare le altre persone».

Pur essendolo, Nao dimostra e dichiara di non sapere di essere un’intelligenza artificiale integrata in un robot: dimostra in altri termini di non avere alcuna autocoscienza.