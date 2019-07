Un defibrillatore salva la vita: chi ce l’ha fatta grazie al progetto Piacenza

7 febbraio 2017, in piscina

R.Z. come ogni settimana stava nuotando alla piscina polisportivo di Piacenza. In acqua ha un arresto cardiaco. L’istruttore Massimo, un collega e un istruttore del progetto Vita che era in piscina prendono al volo il defibrillatore. «Uno dei primi messi circa 20 anni fa da Progetto Vita, me lo hanno raccontato. Dopo una scarica il cuore è ripartito e all'arrivo in ospedale ero già sveglio. Quel defibrillatore mi ha salvato la vita».

20 luglio 2014, al ballo in piazza

A. ballava nella piazza del paese con gli amici. Si sentiva bene. Poi improvvisamente cade a terra. Deeve la sua vita a un defibrillatore davanti alla chiesa e a un’infermiere in piazza che è corso a prenderlo: «Se lì non ci fosse stato il defibrillatore sarei morta. Ne sono sicura».

6 gennaio 2013, alla maratona della Befana

A. ha 45 anni ed è a due chilometri dal traguardo della maratona della Befana. All’improvviso non vede più nulla e cade a terra. Defibrillazione sul posto con apparecchiatura arrivata a bordo dell’ambulanza inviata dal 118. Si accorge così che la sua provincia è all’avanguardia nella diffusione di uno strumento salvavita come il defibrillatore e che il Progetto Vita porta avanti da vent’anni l’infromazione sul territorio tramite i corsi di primo soccorso: «Sono l’esempio vivente che i miracoli accadono, e nei miracoli bisogna credere».

10 luglio 2017, al bar, salvato da un defibrillatore in officina

L.V. è al bar in compagnia di amici. All'improvviso l’arresto cardiaco. «Gli amici hanno chiamato il 118 e Alberto Soprani titolare dell'officina meccanica che ha installato presso la propria attività un defibrillatore interviene subito e riesce a far ripartire il cuore in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Un defibrillatore per strada davanti a una officina...chi lo avrebbe mai detto. Grazie a chi lo ha donato, grazie progetto Vita».