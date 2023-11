Un diamante è (ancora) per sempre… forse

Ascolta la versione audio dell'articolo

A fine mese con il black friday per familyandtrendsdovrebbe iniziare la mattanza dei responsabili marketing: questi infatti sostiene familyandtrends vanno licenziatiquando propongono uno sconto in qualsiasi azienda e settore si trovino.

Il mestiere del marketing è alzare la disponibilità a pagare (Willingness To Pay) in modo da poter alzare di pari passo il prezzo, se si propone uno sconto significa che qualcuno nel marketing ha fatto un pessimo lavoro. Un aumento della disponibilità a pagare permette di “creare valore” nella vera accezione del termine di solito usato a sproposito, infatti il valore creato è la differenza tra la disponibilità a pagare ed il prezzo. Quando al mattino siamo disposti a pagare 1,5€ per un buon caffè e il barista lo fa pagare 1€ si creano 50 centesimi di valore nelle nostre tasche. Il panettone, ad esempio, fa un ottimo lavoro per il consumatore il giorno di Natale; fa il lavoro “meno bene” i primi di gennaio: facendolo “meno bene” diminuisce la disponibilità a pagare e quindi deve essere venduto scontato.

A proposito di disponibilità a pagare, nei prossimi mesi, oltre il blalck friday e il panettone, sarà interessante scoprire se il diamante sarà ancora “per sempre”: De Beers il 13 settembre ha annunciato il lancio di una imponente campagna di promozione. Il motivo non è tanto riaffermare che “il diamante è per sempre” ma affermare, per la prima volta, che “il diamante (naturale) è per sempre” mentre quello sintetico no. De Beers è il casoche si usa nelle business school per spiegare la teoria del valore: il fidanzato quando chiede la mano è disposto a pagare un prezzo alto per aumentare la probabilità di un sì dell’amata, il giorno dopo il valore è diminuito del 50/60% perché la pietra ha fatto il proprio lavoro; pochi lo sanno perché quasi nessuno lo rivende.

Sino ad oggi tutto è andato bene: la pubblicitaria Frances Getery nel 1947 ha inventato “il diamante è per sempre”, De Beers ha investito 2,5 miliardi di dollari in 50 anni per far passare il messaggio e ha fatto passare le richieste di matrimonio accompagnate dal diamante dal 10% al 80%. Nel 1955 gli ingegneri della General Electric, gente meno romantica di Frances, hanno scoperto come riprodurre in laboratorio un diamante. Il loro scopo era usare il diamante per l’unico lavoro funzionale che può svolgere, i.e. tagliare i metalli, senza dover comprare quelli naturali che avendo trovato un altro lavoro erano diventati insopportabilmente cari.

C’è voluto un po’ di tempo e oggi i diamanti di laboratorio sono uguali a quelli naturali per colore, taglio, purezza e carati e costano circa un quarto: per produrli bastano poche settimane in laboratorio invece di 800 milioni di anni nelle viscere della terra. Nel 2018 la Federal Trade Commission ha tolto la parola naturale dalla classificazione dei diamanti, affermando che non esistono differenze tra diamanti di laboratorio e naturali: sono tutti diamanti. Lo stesso anno De Beers ha lanciato Ligthbox, una linea di gioielli con diamanti in cui con una lente si può vedere il marchio di laboratorio. L’idea era che i diamanti di laboratorio andassero bene per molti casi, ma per la mano dell’amata restava necessario il diamante naturale.