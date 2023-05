Un dilemma per i manager: si impara di più dagli errori o dai successi?

1) Aiutare le persone a vedere e riconoscere i propri errori le mette in grado di reggere la frustrazione e sviluppa la loro capacità di resilienza. Lavorare solo o prevalentemente sui successi non accresce la capacità di gestire potenziali fallimenti.

2) Solo mettendo in luce l’errore si genera in chi lo ha compiuto energia e determinazione. L’errore diventa infatti un chiaro riferimento di cosa non va bene e un punto di partenza per cercare strategie e modalità alternative.

3) Comprendere l’errore compiuto offre l’opportunità alla persona di intervenire sui processi mentali e decisionali che ha seguito, e di costruire non solo nuovi comportamenti ma nuovi modi di strutturare il pensiero.

Il tutto rischia quasi di diventare una questione di lana caprina. I due gruppi convergono sul fatto che il feedback ha l’obiettivo di far crescere la persona e attivare il suo apprendimento, ma le divergenze su cosa mettere in risalto - l’errore o il successo - per renderlo più proficuo continuano. Si spostano anche sulle modalità da utilizzare quasi si comunica il feedback.

Per il gruppo Errore Benvenuto il feedback crea maggior valore quando evidenzia un errore, che deve essere illustrato facendo leva sulle sue conseguenze, non sul fatto in sé. La modalità più efficace prevede di mettere l'attenzione su tutto ciò che di diverso si sarebbe potuto fare per creare conseguenze diverse: il focus è quindi sulle strategie e sui comportamenti alternativi.

Per il gruppo Successo Innanzitutto, il feedback funziona di più se può trasformarsi in un momento di gratificazione, dove il successo viene festeggiato, valorizzato e soprattutto fatto rivivere. È quindi importante stimolare chi lo ha ottenuto a pensare come lo ha raggiunto, quali elementi erano realmente sotto il suo controllo e come li ha gestiti, per non farlo diventare un caso o il risultato di una favorevole congiuntura.

La discussione è talmente accalorata che sembra non finire più. Decido quindi di formulare e dare in pasto alle due fazioni un’altra innocua domanda: “Indipendentemente dalla vostra idea sul valore del successo o dell’errore nel dare feedback, quanti feedback date mediamente ai vostri collaboratori durante l’anno?”. Ecco tornato il silenzio. Totale.