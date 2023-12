Un disegno di legge a rischio di incoerenze e alluvioni normative

Leggendo i principi e i criteri direttivi che vengono previsti per la delega al Governo (nel citato articolo 19 Ddl) è difficile non convenire sugli stessi, ma colpisce la vastità degli obiettivi e quindi della delega. Al di là di profili di eventuali eccessi in questa delega, occorre avvertire il rischio che il nostro legislatore continui ad alimentare quell’alluvione legislativa già denunciata anni orsono da Guido Rossi, insieme alla Babele del diritto delle società per azioni. Occorre, in sostanza, evitare che la rincorsa alla competizione tra ordinamenti con regole nazionali le più svariate quanto a fonti e forme in concreto non produca effetti incentivanti sul nostro sistema finanziario, ma al contrario penalizzi le poche, competitive società emittenti nazionali.

Già ora le società quotate sono complesse non solo per la dinamica imprenditoriale propria, ma anche, e a volte soprattutto, per la confusione e l’intreccio di normative (europee e sovranazionali, legislative, regolamentari di Autorità varie, di cosidetta autodisciplina, che poi tale non è, ed altro ancora). Allora, se vi è davvero un’esigenza quasi impellente per le società emittenti è quella del disboscamento della foresta normativa, quasi una giungla, con chiarezza di principi e di graduazione delle norme, come ogni ordinamento giuridico che si rispetti e voglia essere osservato richiede, come i nostri grandi teorici del diritto da Santi Romano a Norberto Bobbio ci hanno insegnato.

In realtà, la vera sfida, oggi è quella di selezionare i punti-cardine di un moderno diritto azionario, in una epoca di grande trasformazione e al contempo di oggettive incognite sulle evoluzioni future. Il recente convegno veneziano organizzato dalla Rivista delle società ha costituito un momento importante di ricognizione e riflessione sui problemi che investono il diritto delle grandi società per azioni tra nuove tecnologie e insufficienze legislative, che però, e qui è il punto, non possono essere ricondotte solo o necessariamente alla produzione di nuove norme. In particolare, occorrerebbe, da un lato, porre un freno alla spropositata e non poche volte discutibile attività regolamentare o subregolamentare delle Autorità di vigilanza, che gioverà per quanto banale ricordarlo sono amministrative e autoreferenziali, dall’altro lato sforzarsi di dare una coerenza alle norme legislative, soprattutto quando imperative.

Su entrambi questi profili si vuole confidare che il futuro decreto legislativo ponga un po’ di ordine, sia consentito aggiungere pubblico, evitando ulteriori confusioni e contraddizioni di norme e di fonti, ma tenendo chiari i principi. A questo riguardo, vien qui da rammentare che il nostro attuale Tuif muove, agli articoli 91 e 92, dai principi, che devono essere ribaditi, della trasparenza del controllo societario e della parità di trattamento tra gli azionisti «che si trovino in identiche condizioni». Si confida che essi non vengano contraddetti, ma un qualche dubbio può esserci giacché norme quali quelle previste proprio nel Ddl Capitali circa la tutela, rafforzata, degli azionisti di minoranza (quasi la sanior pars con l’espressione di Guido Rossi), addirittura in sede di composizione del consiglio di amministrazione, incidono negativamente proprio sulla trasparenza e sulla parità tra azionisti.

Un altro importante caveat va subito posto. Il nostro Tuif ha avuto meriti di vario segno e ha favorito comunque l’evoluzione del nostro sistema finanziario (si rammenti prima alquanto pubblicocentrico) e dunque si eviti ora l’ondata di riflusso che sommerga indistintamente l’esistente. E tale rischio può essere evitato con un saldo ancoraggio all’Europa e alle sue norme, senza trascurare i principi dell’Oecd e senza rincorrere miraggi olandesi, quasi a mo’ di Delaware, tendendo finalmente ad un testo unico finanziario europeo; in ogni caso, evitando farraginosità formali, sovrappesi regolamentari e incoerenze, come ormai di consueto per il nostro legislatore (nello stesso Ddl Capitali), che appesantiscono e molto la vita delle imprese.