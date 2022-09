Un dispositivo oftalmico contro la maculopatia per il contest di Ntt Data

«Vincere questo premio è molto importante per noi – ha commentato Marco Ferroni, co-founder e Ceo di MgShell –. Gli eAwards di NTT Data e questa vittoria rappresentano per noi l'opportunità di presentare a livello internazionale la nostra soluzione e avere la possibilità di entrare in contatto con stakeholder europei che possono supportarci nella nostra missione di aiutare il prima possibile quanti più pazienti».

Tra le altre start up finaliste figuravano Meglio, software avanzato che mira a migliorare le prognosi del glioblastoma (Gbm) combinando dati di imaging, intelligenza artificiale e modelli basati sulla fisica per prevedere l’evoluzione più probabile del tumore e fornire ai medici uno strumento per migliorare l’efficacia della chirurgia e della terapia; AdapTronics, che ha perfezionato una tecnologia per la presa sensorizzata di oggetti di qualsiasi forma, dimensione e materiale tramite un film sottile e flessibile che diventa adesivo per elettrostaticità quando attivato; Eggs&Beacon, piattaforma basata su un modello animale, specificamente progettata per studiare intravitalmente la rete vascolare, consentendo di testare rapidamente farmaci cardiovascolari e antivirali escludendo quindi le cavie da laboratorio; Roplastic, una tecnologia che sfrutta un sistema brevettato di nuova generazione in grado di ridurre i tempi caratteristici di riciclo, risparmiando energia, denaro e spazio, al fine di soddisfare la continua crescita nella domanda di materiali riciclati; Volta Structural Energy che ha inventato una batteria agli ioni di alluminio che si contrappone alle batterie al litio, grazie alla ciclabilità dieci volte superiore, alla rapida velocità di carica, non infiammabile e caratterizzata da una maggiore sostenibilità ambientale.

«Gli eAwards di NTT Data, arrivati alla 21ima edizione internazionale e all'ottava italiana, sono diventati oggi un punto di riferimento per l'ecosistema italiano delle startup, - ha commentato Nicola Grillo, referente italiano di NTT Data Foundation - e siamo fieri di vedere sempre più imprese aderire alla nostra challenge. Il campo medico, così come quello energetico e di tutela dell'ambiente, hanno sempre più bisogno di idee innovative per superare le sfide che stiamo vivendo».