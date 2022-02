Un distretto e le sfide per consolidare il futuro

Ascolta la versione audio dell'articolo

La città con le 80 e passa opere di arte contemporanea esposte in strade e piazze ha una storia che viene dall’Ottocento. Dietro le sculture che costruiscono il parco artistico all’aperto di Pietrasanta (a cominciare da quelle di Fernando Botero, Igor Mitoraj, Kan Yasuda, e presto Girolamo Ciulla, con una bellissima fontana: tra le poche tra l'altro site specific, perché anche qui prevale la cultura della “rotatoria più scultura” con la rinuncia dell'arte a costruire una connessione sociale con la comunità, finendo per essere inghiottita nella logica del colpo d'occhio e via) c'è un distretto che ha saputo reinventarsi affrontando crisi storiche. Per acquisire una leadership internazionale che dà sostanza alla città.

I grandi laboratori in cui si riproduceva l’arte antica per chiese e palazzi in tutto il mondo, si sono rigenerati e hanno prodotto tante costole dove l’abilità delle mani - oggi affiancata da una tecnologia che richiede sapienza per integrarla nei processi produttivi e nella narrazione- sta al servizio dell’arte contemporanea. Nelle botteghe di marmo e bronzo (e mosaici, intarsi) dominano gli artisti internazionali che a fianco agli artigiani danno forma alle loro opere.

Un cambio di rotta che viene da metà anni Settanta e che trovò lo svelamento pubblico nel 1978 con la prima mostra nella storica piazza del Duomo, un’esibizione dei tanti artisti che erano arrivati ad animare queste botteghe del centro.

Da allora sono accadute moltissime cose. I laboratori si sono trasferiti all’esterno, nelle zone artigianali. Il centro città è diventato piuttosto un luogo da vedere e mangiare più che vivere, con commercio e turismo che ne hanno progressivamente definito l’identità. Con tante gallerie d'arte e mostre a rappresentare l’immaginario di città dell'arte, ma con le fondamenta di tutto ciò poco visibili. E invece, ne sono consapevoli gli imprenditori, il distretto artistico ha bisogno di essere mostrato e promosso, nella sua storia e nella sua modernità.

Negli ultimi tre anni però, l’associazionismo delle botteghe – riunite in ArtigianArt – si è piantato, faticando anche a trovare sponde istituzionali. Non ha fatto passi avanti l’idea di un museo dell’artigianato (adesso arriveranno 5 milioni dal Pnrr su un progetto che gli imprenditori aspettano di conoscere), mentre nel marketing territoriale il distretto è presenza spot.