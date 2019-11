Un dna sintetico invisibile per proteggere le opere d'arte

Nel solo 2018, secondo i dati diffusi dal Rapporto sull'Attività Operativa del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, sono stati sequestrati 1232 falsi per un valore stimato di oltre 422 milioni e si è registrato un lieve aumento di furti di beni culturali rispetto all'anno precedente (da 419 a 474), mentre è aumentato il recupero di beni antiquariali, archivistici e librari (da 7606 a 12096).

«Se questi beni fossero stati marcati con DNArt – prosegue De Toni - riconoscerne l'identità, al momento del recupero, sarebbe un'operazione sicura e possibile tanto per i proprietari privati quanto per le istituzioni».

«Questa tecnologia potenzia, arricchisce e valorizza la documentazione di certificazione di un'opera - aggiunge Erica Cretaio, R&D Manager di Aries – poiché aggiunge a questa documentazione un sistema univoco di riconoscimento del bene, che diventa parte integrante dell'opera. A differenza di altri sistemi, DNArt è l'unica applicabile anche su opere d'arte antiche, perché sviluppata in accordo con le linee guida fornite dal ministero per i Beni Culturali e approvata da diverse Istituzioni».

Il tag anticontraffazione è completamente invisibile sia ad un'ispezione visiva ad occhio nudo sia all'analisi con tecnologie analitiche (ad es. illuminazione con lampada di Wood, microscopio ottico, microscopio elettronico). La presenza del tag e la sua esatta ubicazione rimangono ignote, rendendo impossibile la manipolazione o la rimozione della marcatura e assicurandone così un elevato livello di sicurezza.

La tecnologia è stata studiata per essere completamente integrabile con il settore della produzione artistica, del restauro e della conservazione: il Dna sintetico è compatibile al 100% con le opere, non le danneggia, non le altera e non provoca alcuna modifica strutturale della loro superficie.

Lo staff scientifico di Aries, composto da tecnici altamente specializzati nella biologia molecolare, nel restauro e nella conservazione dei beni culturali, assicura le più adeguate modalità di applicazione dei tag anticontraffazione a seconda della tipologia e dell'età di un bene.