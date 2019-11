Venezia: alla Fenice il «Don Carlo» vince l’acqua alta Teatro tutto esaurito anche se la musica «mostra qualche piccola falla, qua e là» di Carla Moreni

È tutto sold out per le altre quattro repliche di questo “Don Carlo”, cupo e lancinante nella direzione di Myung-Whun Chung, scopertamente politico e anticlericale nella regia di Robert Carsen, di mano meravigliosa.

Alla Fenice non si trova un posto, biglietti tutti esauriti. Non c'è acqua alta che tenga. A Venezia si va lo stesso, in qualunque modo. Una tappa in teatro è obbligatoria, perché il mondo piccolo e grande sa che qui batte il cuore della città. Ci si arriva a tutti i costi - a fine spettacolo sarà tutto un cambiarsi di scarpe al guardaroba, di pubblico elegante che depone i tacchi e calza gli stivali di gomma - ma questo luogo resta aperto e vivo.

Le Fenice

È una testimonianza alta, quella che arriva dalla Fenice, che ha conquistato in corsa questa alta inaugurazione di stagione. Più della marea, di nemmeno due settimane fa, col metro e ottantasette di acqua dentro il teatro, in pieno periodo di prove. Col sovrintendente Fortunato Ortombina che scardina di notte i lucchetti degli armadietti dove gli orchestrali ripongono i loro strumenti, per salvarli da una ecatombe. Senza luce, saltati gli impianti (due milioni di danni) le prove del “Don Carlo” si faranno a Treviso, nel teatro che offre fraterna ospitalità. Avanti e indietro coi pullman, non una protesta, non una rivendicazione. I cantanti tengono prove di regia direttamente in casa di Carsen. I piani di programmazione saltano, si lavora a denti stretti. Niente prova generale, la meta è la prima.

Acqua alta

Quando suonano ancora gli allarmi delle sirene dell'acqua alta. Ma Venezia ha una sua forza interna di sopravvivenza e tenacia insuperabili. Ortombina starà per tutta la durata dell'opera in piedi, in fondo sala, immobile, come un capitano che tiene la rotta della sua nave.

Verdi vince l'acqua alta.

Il “Don Carlo” che apre la ricca stagione veneziana dimostra quanto l'arte sia salvifica. Più delle parole del sindaco Luigi Brugnaro, che legge per quindici minuti un messaggio ringraziamento alla città (e da ultimo anche al teatro) e dopo dieci di musica scappa via. Più della presenza delle autorità, nel palco reale, dove svetta il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati - e perciò viene eseguito l'Inno, tutti in piedi a cantare sommessi - ma basta l'intervallo e il palco reale è desolatamente vuoto.