Un drink nel deserto di AlUla

La coltivazione tradizionale su tre livelli è un’altra delle meraviglie di AlUla, quella più inaspettata. Miraggio al temine del deserto, all’ombra delle palme da dattero ecco gli alberi da frutto e al piede è un gran trionfo di ortaggi. Filari di pomodori, meloni, insalata, melanzane, ma anche mandorli e agrumi e pure l’uva per chissà quali future fantasie. Nell’oasi l’acqua sgorga in ogni dove e la frutta è più gustosa che mai. Ce ne accorgiamo fin da subito, in aeroporto una dolcissima spremuta di melograno in coppe di terracotta.

È il primo dei tanti welcome juice, il secondo ci accoglie al resort dove al tramonto le rocce attorno alla vallata si tingono di un rosso carminio. Compaiono le stelle e dopo un attimo siamo ai margini della città vecchia dove le case di fango lasciano spazio ai palmizi. Il menu del Somewhere non delude, nell’indecisione ordino tutti i drink in lista, un mojito con menta fresca, un bloody di anguria al profumo d’arancio, un fizz al frutto della passione, ghiaccio e tumbler basso. Un tris d’assi rigorosamente analcolico, servito con humus e pane azzimo, chips di patate e formaggio di capra.Il clima non favorisce certo i superalcolici, ce ne accorgiamo l’indomani nella visita agli scavi in corso a Dadan.

Sotto il sole a picco sono molti a invidiare il ghutra che protegge il capo di Jérôme Rohmer, archeologo e narratore. Parla per ore sull’arida pietraia, condensa settemila anni di storia in un racconto che lascia tutti senza fiato e col secco in gola. Quando il caldo si fa duro, ripariamo nell’oasi. Il sentiero tra le palme è un sollievo d’ombre, di colori e di sorprese, un tamburo lontano segna il ritmo, a ogni passo fa più fresco. Sotto una tenda ecco bicchieri di aranciata e limonata naturali che accompagnano la passeggiata tra gli orti. Alla fine del palmeto ci attendono per un assaggio di granite, dattero e arancia, caffè con zafferano, cardamomo e lime essiccato al sole.

La vera prelibatezza è il mango in purezza che mi fa pensare alle parole del poeta siriano Nizar Qabbani, “la vodka scorre sulla lingua come una spada di fuoco…”. Sarebbe un connubio perfetto. Ne parlo con Dareen, studentessa di Jeddah, maglietta, jeans e capelli al vento, è qui ad AlUla per il weekend e mi racconta il miracolo di questi anni, quando cita Mohammad bin Salman benedice il cielo. Oso chiedere quali altre libertà ci attendono. Dice che sì, un giorno anche qui l’alcol sarà tollerato. Come giusto, con la dovuta moderazione. Ci diamo appuntamento tra sei anni, sotto la stessa palma. Più che un auspicio è una promessa. Un bel dì berremo!