Un’esperienza all’estero diventa fondamentale

2' di lettura

«Che la digitalizzazione sarebbe diventata uno dei temi con cui ci saremmo dovuti misurare nel tempo l’ho intuito subito. Quando, dieci anni fa, appena laureato a Roma in architettura, ho iniziato a collaborare con la Stanford University. A 26 anni ho aperto con il collega Matteo Simione BiMON, azienda di cui sono anche amministratore. Da quattro anni siamo una società di consulenza digitale specializzata in servizi di ingegneria Bim con sedi a Roma e Milano». Riccardo Pagani si occupa di Bim management per importanti progetti nazionali e internazionali, tra i quali Etlik Health Campus di Ankara e la Stazione alta velocità di Napoli-Afragola. Dal 2017 è fondatore e organizzatore del Dynamo meetup Italia, gruppo di ricerca e discussione sui temi del computational design e della progettazione parametrica. «All’inizio abbiamo lavorato soprattutto all’estero, in Oman, Qatar, Turchia e nord Europa. Adesso stiamo lavorando tanto in italia. Fra le principali difficoltà che abbiamo incontrato c’è quella dei ritardi nei pagamenti. Un vero problema».

È un ritorno allo studio delle forme nell’era della funzionalità l’obiettivo cui guarda MIRO Architects, studio nato a Bologna nel 2009 come identità condivisa di Valentina Cicognani, Giacomo Minelli e Riccardo Pedrazzoli. «Nel nostro caso - racconta Riccardo - abbiamo puntato sulla specializzazione in composizione architettonica, comune ai tre partner fondatori, per sviluppare un percorso di ricerca e professionalizzazione su varie scale della progettazione». Lo studio ha ottenuto premi e segnalazioni in concorsi nazionali e internazionali ed è stato incluso nella top ten 2011 di New italian blood–Il Sole 24 Ore fra le più promettenti realtà under 35 del settore. «Come tanti coetanei, l’esperienza acquisita all’estero è stato uno dei motori di sviluppo - prosegue Riccardo -. Importante è stata anche la possibilità di lavorare come visiting professor alla Lebanese american university. Oggi lo studio si sta sviluppando: abbiamo appena cambiato la nostra sede a Bologna e stiamo lavorando per uno sviluppo residenziale a Trento».