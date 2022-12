Un'esperienza interattiva per un viaggio nel tempo

Da non mancare il sito di Dowth dove si può prendere parte in compagnia di alcuni esperti ai rituali celtici o partecipare ad alcune attività da fare in gruppo come danza, meditazione o incentrate sull'uso della voce.

Oltre ad assistere all'attimo in cui ingegno umano e cicli della natura si fondono alla perfezione, una visita al sito archeologico è molto interessante grazie alla nuova esperienza interattiva inaugurata di recente presso il centro visitatori Brú na Bóinne Visitor Centre, che racconta in modo molto coinvolgente la storia della costruzione della tomba a corridoio neolitica di Newgrange, oltre a quella dell'intero sito.