Un’estate vicino a casa, cresce l’appeal della villa in affitto con piscina e wi-fi Dal mare alla campagna, dai laghi alle montagne: in aumento le richieste delle famiglie italiane per case monofamiliari super accessoriate di Sara Magro

Villa sul mare davanti ai Faraglioni, in Sicilia. Fa parte di The Thinking Traveller, una collezione di 200 dimore, di cui 130 tra la Sicilia e la Puglia

4' di lettura

Il trend per le vacanze 2020 è in villa indipendente con piscina e wifi.

A quanto pare, #iorestoacasa sarà anche il ritornello dell'estate. Ma con orizzonti più ampi, a giudicare dal boom di ricerche degli italiani per dimore in affitto al mare, sui monti e in campagna. E se questa quarantena ci ha visto responsabili e ligi, ci ha concesso un po' di tempo per pensare alle prossime vacanze, che siano già a luglio, a fine agosto o a settembre, quando muoversi sarà più facile. Dopo mesi tra le quattro mura, tutti si augurano di cambiare aria e vista e casa.

Tutti, e in particolare chi lavora nel turismo, conta sull'apertura dei confini regionali per consentire di alternare la pianura alla montagna, la campagna al mare. Affittare una casa in Italia è una soluzione che permette di scegliere case indipendenti, da raggiungere con mezzi propri, perché sono sparse in tutto il territorio. La questione delle distanze sociali è assicurata. E tutti hanno adottato i più rigifi protocolli di sanificazione e igiene.



Villa Camilla, sul Lago Maggiore

La casa ideale a portata di mano

Per esempio, un cittadino milanese potrebbe optare per i laghi che tutto il mondo ci invidia, e per località da villeggiatura ottocentesca tra le colline della Brianza. Ma anche per un siciliano della costa andare alle falde dell'Etna è un cambio di scenario totale e un'occasione per scoprire il famoso “dietro l'angolo” che non si va mai ad esplorare.

Ma qual è la casa ideale? A giudicare dai click, si cercano case con spazi all'aperto, con wifi lampo e piscina o con accesso quasi esclusivo alle spiagge. L'Italia ha un patrimonio straordinario di dimore incorniciate da paesaggi spettacolari .

Il salone della residenza del XVI secolo di Viesca Toscana, tenuta della famiglia Ferragamo a 50 km da Firenze

Da due giorni a tre mesi: la reazione alla quarantena



Giorgio Caire di Lauzet, fondatore di Dream&Charme (www.dreamcharme.com), che da anni lavora su un portfolio di dimore storiche o di pregio architettonico con garanzie di servizio a cinque stelle, disegna uno scenario nuovo: «Riteniamo che il 40% di chi andrà in vacanza opterà per l'affitto di una casa, possibilmente indipendente. Magari anche solo per un fine settimana lungo». Infatti, dopo lo shock iniziale da lockdown, già ai primi di aprile i portali hanno registrato una sorprendente ripresa delle prenotazioni. «Sono cambiate alcune esigenze e sono sorte nuove paure. A sorpresa, le richieste sono per periodi molto più lunghi, anche fino a 3 mesi, per tutta l'estate. Chi può, prende una villa in un bel posto per dare alla famiglia un giardino e un'aria salubre, eventualmente vicino alla residenza facendo avanti e indietro per il lavoro».