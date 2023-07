Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

“Anche le menti più geniali ogni tanto si concedono una pausa. Del resto, già nell'an¬tica Roma l'otium era tenuto in gran considerazione (da Cicerone, per esempio), quando non ritenuto la sola via per la felicità (cit. Orazio) o quella che porta a un pensiero più alto (cfr. Seneca)”. Per trascorrere le vacanze insieme a giochi, enigmi, rompicapo, quiz e curiosità, Il Sole 24 Ore propone in edicola ai propri lettori il quaderno di attività “Un'estate geniale. Quaderno delle vacanze intelligenti” di Dario De Toffoli e Dario Zaccariotto. Il volume resterà in edicola per un mese da sabato 8 luglio e sarà disponibile anche in libreria al costo di 12,90€.

Per allenare la mente in maniera divertente durante le vacanze il volume alterna ai grandi classici dell'enigmistica - come rebus, anagrammi, sudoku e cruciverba - quiz e aneddoti sui protagonisti della scienza, della cultura e dell'economia.