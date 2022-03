Un ex capitano della Nazionale di rugby in campo per la sostenibilità delle aziende

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da capitano della Nazionale di rugby a “Evolution Guide” per Nativa, società che si occupa di accompagnare organizzazioni aziendali lungo il percorso della sostenibilità sociale e ambientale. Leonardo Ghiraldini - 37 anni, 107 presenze in azzurro, una carriera agonistica terminata da poco - si muove nuovamente in coerenza con le proprie caratteristiche e qualità. Se in campo è stato un tallonatore eccellente e sempre affidabile, fuori dal terreno di gioco ha segnato altre mete: una laurea in Economia aziendale e un master in diritto e management dello sport. “Evolution Guide”, dunque, è il suo nuovo ruolo: nello specifico affiancherà le aziende e altre realtà che operano in campo sportivo e che intendono migliorare sul piano della sostenibilità.

Nativa, che si definisce “Regenerative Design Company”, è nata nel 2012, ha sedi a Roma e a Milano, è stata la prima società europea a ottenere la certificazione B-Corp (rilasciata da B-Lab, ente non profit statunitense) e ha contribuito al processo che, con la legge di Stabilità 2016, ha introdotto la possibilità di fruire dello status di “società benefit” per le Spa e Srl interessate. Tra le grandi realtà seguite - nell'evoluzione che può portare a questo status e, ulteriormente, alla certificazione B-Corp - Nativa cita Illycaffè, Geox, Ovs, Intesa Sanpaolo, Bonduelle.

L'inserimento di Ghiraldini, dunque, è mirato soprattutto a un coinvolgimento delle società che gestiscono grandi eventi sportivi, degli enti che si occupano di finanziamenti per lo sport, delle aziende che producono materiale “dedicato”, delle federazioni e dei club. «Sono argomenti che ho già affrontato nel corso dei miei studi - dice Leonardo - e condivido l'idea-valore di aggiungere ai fattori economici alti livelli di performance sociali e ambientali. Trovo poi che ci sia una particolare analogia con i traguardi che si raggiungono in campo agonistico: nel senso che, al di là dei risultati che le aziende otterranno, da parte di Nativa non mancherà mai lo stimolo a non fermarsi, a migliorare giorno dopo giorno e ad arrivare a esprimere di volta in volta il loro pieno potenziale».