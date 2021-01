Un ex gestore di fondi hedge svela le tre strategie che gli speculatori utilizzano per guadagnare durante le trimestrali Ecco le operazioni finanziarie preferite dai fondi speculativi di Vito Lops

La stagione delle trimestrali negli Usa entra nel vivo. E non è un caso che stia contestualmente aumentando anche la volatilità. Questo accade per due motivi: 1) la comunicazione dei conti è un evento market sensitive e, come tale, in grado di far fluttuare di molto nel bene o nel male il valore di un asset finanziario; 2) gli investitori più speculativi, quelli cioè che puntano ad operazioni “mordi e fuggi”, aumentano le loro posizioni a mercato attuando varie strategie con le opzioni finanziarie...