Un filo diretto con Nick Cave, la rockstar sempre più connessa con la sua community di Sophie de Rosée

Un giovane NickCave a Berlino Ovest, 1985.

Il primo legame è la musica. Poi si sono aggiunti libri, mostre, una newsletter molto personale e adesso uno shop online «sovversivo, misterioso, superdivertente»

«Tutto quello di cui scatto una Polaroid ha un significato; a volte nascosto, altre non troppo», dice la rockstar australiana Nick Cave. «Perciò posso rivelare molto e, al tempo stesso, non rivelare». A ogni singola foto dà un nome, digita il titolo, lo stampa aggiungendo la data, poi incolla tutto insieme per proporla nel suo nuovo shop online Cave Things . «È un concentrato della più ossessiva e pericolosa “estetica old style”», scherza. «Roba da feticisti e squilibrati».

L'intensità e la cura dei dettagli che ha messo e mette nel progetto non sono una novità per il cantautore e frontman di Nick Cave & The Bad Seeds che, in 40 anni di carriera, è stato celebrato per le sue roche performance baritonali su temi come la morte, l'amore, la religione e il dolore. Tra le canzoni più famose ci sono Red Right Hand, colonna sonora della serie BBC Peaky Blinders; Into My Arms (1997) e Where the Wild Roses Grow (2007), in duo con Kylie Minogue. Il suo ultimo album Ghosteen è uscito nel 2019 e, in questo periodo, è al lavoro sul nuovo, che si chiamerà Carnage. Per Flea dei Red Hot Chili Peppers, Cave - esteticamente sempre impeccabile nei suoi abiti su misura - è “il più grande cantautore vivente”.

Un collage di Polaroid (100 £ l'una).

Come sanno bene i fan, questo suo aprirsi agli altri non è una novità. Cave ha sempre cercato una comunione profonda con il pubblico, attraverso ogni mezzo di espressione creativa. Cave Things, lo shop online di stranezze e meraviglie che ha concepito, modellato e progettato, è quindi solo l'ultima evoluzione di questo percorso. Sul sito, Cave descrive i contenuti dello store come qualcosa che va «oltre il merchandise ma si ferma prima dell'arte... il residuo accidentale di una mente super stimolata». Tra le mille curiosità del sito spiccano una foto di famiglia con lui bambino, i fogli con i testi delle canzoni e note a lato, lo schizzo della copertina di un singolo che venne rifiutata e un taccuino rivestito con una lettera d'amore a una vecchia fidanzata. «Ho abbandonato anni fa l'idea di avere una vita privata, e l'ho fatto per proteggermi», spiega. «Io sono come sono. Prendere o lasciare. Non ho molto da nascondere. Nebbia e mistero sono estenuanti e inutili, non ce n'è bisogno».

Gli oggetti sembrano piccoli tesori trafugati da casa sua, piuttosto che merce in vendita, perché vanno in profondità e spesso sono dark. Il disegno intitolato Mutiny! è di metà anni Ottanta e, a quei tempi, a volte Cave disegnava con il proprio sangue, come spiegano i co-autori del suo ultimo libro Stranger Than Kindness (pubblicato in Italia da Il Saggiatore, 38 euro). «Quando fai uso di droga che ti inietti in vena», ha scritto, «il sangue gioca un ruolo importante nella tua vita». Aveva fatto quel disegno dopo una lunga giornata in studio a registrare l'ultimo album della band post punk The Birthday Party. I The Bad Seeds avevano già pronta la musica per una canzone intitolata Mutiny!, ma Cave doveva ancora scriverne le parole. Era rimasto sveglio tutta la notte per farlo, usando anfetamine ed eroina. «Che posso dire? Fu un gran casino».

Cartoline con immagine di Cave da bambino (15£).

Il testo di “Dig Lazarus, Dig”, 2007.

Cave Things propone una collezione in continua evoluzione di circa 50 pezzi (nella sezione Christmas, lanciata per Natale, si poteva trovare una T-shirt e una ciotola con coniglietto a 40 sterline), ma anche oggetti più classici come T-shirt (35 sterline) e tote bag (20 sterline) hanno un sapore molto intimo. Una maglietta riporta una citazione di sua madre, morta lo scorso settembre: «Testa alta e fanculo tutti».