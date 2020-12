Un Fisco più equo sul risparmio tricolore di Gianfranco Ursino

2' di lettura

Torna la paura di un nuovo giro di vite sui risparmi degli italiani. L'emendamento alla Manovra attualmente in discussione in Parlamento che introduce la patrimoniale per colpire le famiglie più agiate, ha riportato l'attenzione sull'ormai annoso rapporto conflittuale tra risparmi e Fisco.

La leva fiscale sui risparmi tricolore in questi ultimi anni è stata utilizzata a più riprese dai vari Governi per battere cassa. Basti pensare all'imposta di bollo che dal 2011 è stata ritoccata a più riprese al...