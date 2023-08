Un fondo per arginare i danni del granchio blu

Il governo dichiara guerra al granchio blu. Il crostaceo di origine americane, insediatosi prima nel mare Adriatico e ormai presente su tutte o quasi le coste italiane, è diventato un problema serio per l’itticoltura soprattutto di cozze, vongole, ostriche e non solo. Lega delle Cooperative della pesca ormai parla di milioni di euro di prodotto andati in fumo, anzi divorati da questi granchi “stranieri”.

A rischio sono le produzioni di vongole di mezza Europa. Per correre ai ripari nel decreto d’estate il governo ha stanziato 2,9 milioni di euro per sostenere i settori dell’itticoltura più colpiti dal crostaceo onnivoro. Fondi che potranno essere utilizzati a far data da subito soprattutto da parte dei consorzi e delle imprese di acquacoltura che provvedono alla cattura e allo smaltimento del Callinectes sapidus. Per il riparto dei fondi sarà comunque necessario attendere il decreto attutivo del ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare.