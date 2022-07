«Un fondo con Cdp per finanziare l’innovazione nella cultura»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un fondo, creato possibilmente col supporto di Cdp, per finanziare l’innovazione tecnologica delle imprese della cultura. A lanciare l’idea è stato Innocenzo Cipolletta, Presidente di Confindustria cultura Italia, durante la tavola rotonda L’industria culturale: strategie per il sistema-Paese. Il ruolo dei privati nell’economia della cultura, tenutasi nel corso degli Stati generali della cultura di Torino.

Nel periodo di lockdown, ha sottolineato Cipolletta, la tecnologia ha avuto un progresso molto netto nel mondo della cultura, «non solo nelle rappresentazioni teatrali e negli eventi ma anche, ad esempio, nel campo della musica e in quello dei libri. Questo implica, per le aziende, la necessità di fare un salto di qualità e servono, quindi, finanziamenti per far crescere le piccole imprese della cultura e consentire loro di proseguire. A questo scopo, credo sarebbe opportuno istituire un fondo per finanziare l’innovazione tecnologica delle imprese del settore. Potrebbero esserci anche private equity e venture capital».

Il fondo dei fondi

In Italia, ha poi spiegato Cipolletta, a margine dell’evento, «abbiamo un operatore come Cdp che potrebbe costituire un fondo o, più propriamente, un “fondo dei fondi” dedicato al settore culturale, in modo da attirare capitali privati che, a loro volta, investano nella cultura col supporto, appunto, di Cassa depositi e prestiti».

Cipolletta ha anche ricordato che Confindustria Cultura Italia sta analizzando «le professioni portanti del settore culturale per verificare la possibilità di organizzare corsi di formazione e percorsi professionali», con l’obiettivo di consentire al mondo della cultura di «avere personale in grado di portare avanti la rivoluzione tecnologica» di cui ha bisogno.

L’art bonus

Da parte sua, Antonio Calabrò, presidente di Museimpresa e vicepresidente dell’Unione industriali di Torino, ha sottolineato come «si pensi di solito che, quando le imprese finanziano le attività culturali, si tratti di una dimensione mecenatesca; ma occorre avere chiaro che le imprese sono soprattutto attori culturali: i processi industriali, i brevetti, un contratto di lavoro, la fisica e la chimica, conquistare un mercato sono tutti processi culturali. Se si perdessero gli archivi industriali di un’impresa, ad esempio di uno stilista, ci sarebbe una perdita culturale, perché si smarrirebbe un patrimonio del Paese, si perderebbe il made in Italy».