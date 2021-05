Un fondo per comprare il know how sul Covid in mano a Big Pharma

Dopo 7 mesi di discussioni, la recente notizia del supporto americano alla proposta ha portato speranza, soprattutto nella comunità di esperti del settore. Anche Bill Gates, inizialmente contrario al Trips Waiver proposto da New Delhi e Pretoria, ha cambiato parere, allineandosi a chi appoggia l’idea. La Dichiarazione partorita dal Global health summit di Roma appare invece contraria, perché si affida solo a licenze e trasferimenti di tecnologia su base volontaria, o obbligatoria, già previsti dal Trips e già dimostratisi operativamente inadeguati nel corso delle pandemie, inclusa quella dell’Hiv.

L’aspetto positivo del Trips Waiver riguarda però un fatto tanto semplice quanto efficace: se la proprietà intellettuale non costituisse una barriera ci si potrebbe focalizzare sull’unico obiettivo che conta, l’aumento del volume produttivo globale di vaccini, e su come arrivarci in modo pragmatico ed efficace. A questo fine, la difficoltà non riguarda tanto i brevetti. Per esempio, quello di partenza della tecnologia mRNA è di proprietà del governo americano, che non ha mai avuto alcuna intenzione di proteggerlo col monopolio, anzi. Tutti i produttori che usano tale tecnologia hanno libero accesso. Moderna ha dichiarato sin dall’anno scorso che non avrebbe iniziato alcuna causa legale per l’uso dei propri brevetti. Inoltre, sia per i vaccini cinesi sia per quello russo sono state rilasciate licenze globali e sono state sospese le protezioni delle proprietà intellettuali nell’interesse di una collaborazione totale. Perché dunque non abbiamo visto ulteriori produttori di questi vaccini?

Il problema riguarda altri aspetti della proprietà intellettuale che appunto sono ben circostanziati nel Trips Waiver e che costituiscono il cosiddetto know-how, il trasferimento delle conoscenze necessarie per arrivare al prodotto finito. Esattamente quanto fatto finora su base volontaria da Oxford, da BioNTech o da Moderna con molte Cmo. Gli immensi investimenti pubblici di un anno fa hanno conferito agli Stati il diritto a ricevere dosi di vaccino, ma non alla condivisione della “conoscenza”.

L’ambasciatrice americana presso la Wto ha assicurato che un accordo sul Trips Waiver dovrà giustamente bilanciare i diritti delle aziende farmaceutiche alla proprietà intellettuale e gli incentivi per l’innovazione con un’equa distribuzione dei vaccini in tutto il mondo. Il messaggio di Biden alle aziende farmaceutiche è stato un’esortazione a non avere paura, ma a divenire parte della soluzione. Una soluzione che gioverebbe a tutti.

I negoziati alla World trade organization stanno per riprendere con queste basi, il che è senz’altro positivo. Purtroppo mai come in questa pandemia, il tempo si traduce in vite perse ed economie al collasso. Una soluzione non sarà facile e il rischio che occorrano molti altri mesi è reale. Negli incontri tenuti il mese scorso dalla direttrice generale della Wto con varie rappresentanze industriali si sono individuate diverse realtà produttive pronte a entrare in gioco in molti Paesi in tutti i continenti.