Un fondo interbancario più robusto a tutela soltanto dei correntisti

Come usciranno le banche dalla crisi pandemica? Quanti crediti potranno essere onorati e quanti no? Che impatto avrà questo sui bilanci degli istituti di credito e sulla loro capacità di aiutare il Paese nella ripresa economica?

Sono domande a cui oggi non è ancora possibile dare risposta. Moratorie e garanzie hanno steso sul sistema bancario un velo che per certi versi lo protegge e per altri impedisce di vedere cosa c’è sotto. Non mancano segnali positivi. La ripresa a breve si prospetta robusta, come ha confermato anche il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco. Le drammatiche previsioni formulate dalla Banca centrale europea l’anno scorso, di un picco di non performing loan (Npl) in Europa pari 1.400 miliardi di euro (che avrebbe significato per l’Italia almeno 200 miliardi), potrebbero essere riviste al ribasso, magari di un 30 o 40 per cento. Ma anche con questi miglioramenti l’effetto si prevede forte, e il tempo stringe. Bisogna prepararsi al momento in cui le banche dovranno “scoprire le carte”, misurando le perdite e preparando accantonamenti. «Spera in bene ma preparati al peggio», dice il vecchio proverbio.

La prima cosa da capire è quanto la “rete di sicurezza” del sistema bancario sia robusta e pronta a entrare in azione. Il ruolo centrale spetta dall’assicurazione dei depositi, il baluardo che garantisce ai depositanti che anche in caso di dissesto della loro banca il loro deposito (entro 100mila euro) sarà rimborsato per intero in pochi giorni. Negli Stati Uniti, Paese che per primo introdusse questo strumento negli anni 30, essa ha un fondo di 118 miliardi di dollari, l’1,3% dei depositi assicurati. Su oltre 5mila banche, sono solo una dozzina quelle i cui depositi assicurati eccedono la capienza del fondo. E dietro c’è comunque la garanzia pubblica: «L’assicurazione dei depositi è sostenuta dalla piena fiducia e credito del Governo degli Stati Uniti», si legge nel sito internet della Federal deposit insurance corporation (Fdic).

Come siamo messi noi? Un’assicurazione dei depositi europea non esiste: ogni Paese fa a sé, con una direttiva dell’Unione che fissa certi parametri e comportamenti. Essa stabilisce che la dimensione del fondo debba essere entro il 2024 pari allo 0,8% dei depositi assicurati. A questo obiettivo ogni Paese deve arrivare regolando i contributi versati dalle banche. Nessuno raggiunge lo 0,8%; solo la Germania e la Spagna superano lo 0,5 per cento. Tutti però si stanno avvicinando, tranne l’Italia. Il nostro è l’unico Paese in cui non solo non si fanno passi avanti, ma la dotazione (includendo anche il fondo separato del credito cooperativo) si ferma allo 0,24 per cento. Queste cifre evidenziano una tendenza che mette l’Italia in una categoria a parte rispetto agli altri Paesi.

Due fattori hanno contribuito di recente a indebolire la funzione assicurativa del Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd). Il primo è l’accelerazione dei depositi avvenuta nel lockdown a causa dei risparmi forzati. Nel 2020 i depositi assicurati in Italia sono cresciuti di oltre il 10%, ben oltre il previsto; i contributi delle banche non si sono adeguati con la stessa rapidità. Questo fenomeno riguarda in qualche misura tutti i Paesi. Il secondo, più rilevante e specifico dell’Italia, è che il Fitd usa le sue risorse anche (in verità, quasi solo) non per garantire i depositi, ma per intervenire ex-ante a sostegno di banche che rischiano il dissesto. Da questa componente sono derivate nell’ultimo biennio ingenti perdite, legate agli interventi effettuati a favore della Banca Popolare di Bari e della Carige.