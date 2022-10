Un fondo per mitigare i costi della crisi energetica sul modello europeo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il congedo dedicato dal Consiglio europeo del 21 ottobre a Mario Draghi è stato simile a quello dedicato a Angela Merkel nel 2021 dopo ben 16 anni di presenza. Un filmato ha ripercorso il ruolo europeo di Draghi mentre il presidente del Consiglio europeo Charles Michel gli indirizzava un «Grazie, Mario. Ti auguriamo il meglio per il futuro. Whatever it takes» seguito da un «arrivederci». Questo riconoscimento conferma che Draghi aveva, e ha, un rilevanza istituzionale europea che va molto oltre la sua recente carica. Rilevanza con forti connotazioni globali. Alla presidenza della Bce per otto anni ha svolto anche un ruolo istituzionale per collocare la Uem e la Ue nel contesto internazionale. Questo ruolo si è visto adesso nell’emergenza-energia affrontata ripetutamente nei Consigli europei. Anche in quest’ultimo, situazione nella quale di solito un primo ministro a fine mandato non conta nulla.

Questo congedo richiama quello da presidente della Bce del 28 ottobre 2019 che, pur nella ovvia differenza, cifra la caratura europea di Draghi.

È chiaro che il contesto politico ed economico dei due congedi è diverso, l’uno essendo alla conclusione di una crisi finanziaria, mentre quello odierno si verifica in piena crisi economica ed energetica causata dalla guerra e dopo due anni di pandemia. La similitudine sta però nel fatto che Draghi ha sempre dimostrato una prospettiva per la costruzione europea e mai per la difesa di un interesse nazionale o di subordinazione da uno Stato europeo per quanto forte. Il suo principio sempre affermato è che nel mondo del XXI secolo è molto meglio la cessione di quote di sovranità di uno Stato membro alla Ue e alla Uem piuttosto che perderla del tutto nella dimensione globale. Su questo principio Draghi ha operato.

Della presidenza Draghi alla Bce tutti ricordano la dichiarazione del 26 luglio 2012: «Nell’ambito del suo mandato, la Bce è pronta a fare tutto ciò che è necessario per preservare l’euro. E credetemi, sarà abbastanza». La decisione di Draghi sul quantitative easing con le annesse politiche monetarie sono state deferite alla Corte costituzionale tedesca e alla Corte di giustizia europea che ha dato ragione a Draghi e alla Bce. Un successo storico che poco si ricorda. Draghi non è però stato un “euro-centrico”, continuando a chiedere agli Stati politiche fiscali e riforme strutturali solide per dare maggiore consistenza all’eurozona. Nello stesso tempo segnalò che il coordinamento di politiche fiscali decentrate è molto complesso e che gli effetti di spillover tra Stati di singole politiche espansive erano deboli. Draghi, nel suo congedo nell’ottobre 2019, disse che era essenziale anche una «politica fiscale per l’euro-area di adeguata dimensione e configurazione. Ovvero grande abbastanza per stabilizzare l’unione monetaria ma disegnata in modo da evitare eccessivo azzardo morale dei singoli Stati». Questa è la prospettiva di uno statista europeo.

Angela Merkel nel congedo del 2019, ringraziando Draghi, ha confermato che egli nei Consigli europei ha chiesto ripetutamente che gli Stati membri si impegnassero di più per le riforme strutturali

con politiche finanziarie ed economiche per

la crescita durevole, ma anche con più

coordinamento delle stesse.