«Un Fondo regionale dedicato alle startup»

«Stiamo programmando un nuovo strumento di ingegneria finanziaria, già inserito nel Dris, il documento di orientamento strategico regionale. Sarà dotato di risorse regionali e di uno o più fondi per sostenere le fasi di seed e scaling up di startup». Valeria Fascione è l'assessore alla innovazione della Regione Campania che, in stretto raccordo con le università campane, ha voluto che si investisse molto sulla nascita e sullo sviluppo di startup e pmi innovative.

Quanto potrà investire la Regione?

Al momento non posso essere più precisa poichè il nuovo Fesr non è stato ancora finalizzato a livello comunitario quindi non sappiamo quante risorse avremo per attivare strumenti di ingegneria finanziaria. Di certo puntiamo a mettere insieme fondi pubblici e privati.

La Campania è una delle regioni meridionali in cui negli ultimi anni è nato il maggior numero di startup. Ma il mondo degli investitori è qancora lontano da questa regione come da tutto il Mezzogiorno. Come mai?

È vero, nella nostra Regione abbiamo ormai sostenuto due generazioni di startup. Oggi possiamo dire di aver creato un vivaio importante: mi risulta che siamo a quota mille. È indubbio che sia necessario dare risorse a questo vivaio e che finora non è stato facile attrarre fondi di investimento. Ma qualcosa sta cambiando.

A cosa si riferisce?

L'intervento di Cdp Venture ha senz’altro smosso le acque e dato frutti interessanti. E la Campania ha dato risposte interessanti. Sono 17 le startup campane delle 48 in cui il fondo di Cdp è intervenuto. E sono pari al 40% del totale.

Quale indicazione trae da questa esperienza?

Un sistema di accompagnamento è quello che ci vuole. Non servono solo risorse economiche, ma un supporto in diversi ambiti. Pensiamo, a esempio, a tanti spin off universitari, che ancora si rivelano estranei a logiche di mercato e che invece devono essere messi in condizione di dialogare con il mondo fuori dagli atenei.