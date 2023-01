Un Fondo sovrano per costruire l’Europa del futuro

3 La creazione di un veicolo di investimento pan-europeo rompe con una tradizione antitrust che ha sempre premiato – talvolta in modo forse eccessivo – il dogma della concorrenza e della protezione del consumatore finale. Per quanto le cose stiano cambiando anche oltreoceano sotto la spinta di recenti interventi dell’Antitrust unit del dipartimento di Giustizia e della Federal trade commission, gli Stati Uniti hanno per tradizione storica agevolato la crescita delle imprese e la creazione di campioni continentali. Nel settore finanziario, questo ha permesso alle banche americane di conquistare quote di mercato anche nel mercato europeo. Recentemente, il varo dell’Inflation reduction act con la sua eredità di sostanziosi sussidi destinati – tra gli altri – ad accelerare la transizione green, rischia di ridurre in modo rilevante il potenziale competitivo delle imprese europee. Discorso simile, in un contesto diverso, vale per le politiche statali cinesi.

Se quindi questo nuovo passo avanti nella costruzione della Casa europea è molto lungimirante, vanno tuttavia valutate le implicazioni operative dell’iniziativa. La prima conseguenza è di cosa esattamente si dovrà occupare il nascente fondo sovrano e quali priorità dovrà avere il suo piano industriale. La seconda implicazione riguarda le modalità di finanziamento del veicolo di investimento. In modo molto intelligente, il commissario Gentiloni ha già detto che l’agenda dei lavori dovrà procedere per tappe, con il tema del finanziamento del veicolo da discutere solo in un secondo tempo.

Iniziamo quindi da mission e priorità strategiche. Si avrà poi il tempo, se il progetto avanza, di discutere anche delle sue risorse finanziarie.

La proposta sembra indirizzarsi verso una gestione di aiuti di Stato attraverso un Fondo sovrano: tra le righe, ci pare di capire che il Fondo dovrebbe quindi gestire prestiti o sussidi. In realtà, tradizionalmente, i Fondi sovrani nascono come entità legate a governi di Paesi con ampio surplus commerciale – pensiamo alla Norvegia, a quelli della penisola arabica o alla città-stato di Singapore – con l’obiettivo di investire il surplus prevalentemente in capitale azionario, con una logica da investitore paziente e non particolarmente “attivo”. Se lo strumento deve essere uno strumento di politica industriale, allora l’aiuto di Stato attraverso strumenti azionari e non con prestiti o sussidi potrebbe davvero diventare anche la soluzione per l’irrobustimento patrimoniale dei campioni continentali e quindi anche strumento per riorientare le scelte finanziarie delle imprese. Infatti, solo imprese solide dal punto di vista finanziario hanno maggior chance di giocarsi buone carte a livello globale in settori destinati a diventare per loro natura globali.

Rispetto ai Fondi sovrani che conosciamo e che investono sostanzialmente in portafogli piuttosto diversificati in termini settoriali e geografici, il veicolo pan-europeo dovrà avere chiare priorità strategiche. In questa prospettiva, dovrebbe essere lo strumento operativo per l’investimento in settori strategici e in settori chiave per la sicurezza europea.